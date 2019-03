Preso l' uomo che ha dato fuoco all' ex | Chi l' ha Visto | «Su Facebook scriveva ?Non devi

ilmattino

(Di mercoledì 13 marzo 2019) È stato assicurato alla giustizia dopo una breve fuga Ciro Russo, l'che lo scorso martedì a Reggio Calabria haall'auto con a bordo l'ex moglie Maria...

enricos100 : RT @gumas75: Arrestato l’uomo che ieri a Reggio Calabria ha cercato di uccidere la ex moglie, dando fuoco all’auto in cui lei si trovava. P… - PaolettCataleya : RT @gumas75: Arrestato l’uomo che ieri a Reggio Calabria ha cercato di uccidere la ex moglie, dando fuoco all’auto in cui lei si trovava. P… - PinoRossonero : RT @gumas75: Arrestato l’uomo che ieri a Reggio Calabria ha cercato di uccidere la ex moglie, dando fuoco all’auto in cui lei si trovava. P… -