Napoli | bimbo cianotico non respira per strada | poliziotti intervengono e lo salvano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Veri e propri istanti di paura si sono vissuti nella giornata di domenica 10 marzo per le strade di. Momenti che, fortunatamente, grazie all'intervento di alcuniche si trovavano in zona per la consueta attività d'ispezione del territorio, si sono trasformati in una grande gioia e in un profondo sospiro di sollievo per aver evitato che si consumasse una tragedia.Undi due anni, infatti, era diventatoe non riusciva are, e la madre, non sapendo come comportarsi in quella situazione, aveva cominciato a chiedere aiuto ai passanti. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Il Mattino", alcuni agenti di polizia del commissariato Vicaria Mercato che stavano prestando servizio nelle vicinanze, richiamati da ciò che stava accadendo e dalle urla disperate di una donna extracomunitaria, sono intervenuti immediatamente....

