' Nadia Toffa non ce l' ha fatta' | la bufala che ha indignato la conduttrice

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Un sito web che pubblica fake news, lastampatv.it, ha lanciato la tragica notizia della scomparsa dellade Le Iene,. Laha mandato in subbuglio il web e in allarmi i migliaia di fan di. Quest'ultima sta lottando da circa un anno contro un tumore al cervello, scoperto dopo che ha accusato un malore, mentre si trovava a Trieste per un servizio televisivo. All'ospedale San Raffaele di Milano le hanno poi diagnosticato un cancro.ha smentito in prima persona la fake news rassicurando su Twitter i suoi fan e sottolineando che siti del genere dovrebbero sparire. Non è la prima volte chesubisce attacchi del genere da parte degli hater. Uno di loro, non molto tempo fa, le ha scritto che la sua morte avverrà nel mese di agosto e che non potrà vedere la fine dell'estate. Il prezzo da pagare per una persona che si è sempre esposta e ha sempre ...

fabio_tiberia : RT @fabio_tiberia: @redazioneiene ma non vi vergognate di mettere alla gogna una donna solo per il colore politico? aspettiamo un servizio… - StoriaAmore79 : FORZA NADIA, NON MOLLARE?? SE LA SOSTIENI LASCIA ?? - ItaliaNotizieV : “Nadia Toffa è morta”: la vergognosa fake news. La risposta della Iena -