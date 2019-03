Mattarella con i giovani | “Crisi climatica globale fate bene a protestare” 

Montagna. Uncem : 'Alle parole del presidente Mattarella a Belluno seguano azioni concrete' : Il rilancio di una politica per la montagna e le popolazioni che la abitano va non solo nella direzione della effettiva affermazione della eguaglianza fra i cittadini della Repubblica, ma rappresenta ...

Clima - Pizzarotti : “Condivido con Mattarella - rivoluzione verde” : “Il presidente Mattarella ha lanciato un allarme importante che condivido in pieno. Una rivoluzione verde ed ecologica che parli di sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente. Parma sta già facendo tanto per migliorare la sua qualità ambientale. La rivoluzione deve partire dalle città ma non basta”. Lo dice Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune. “Serve un progetto politico che metta al ...

Clima - Wwf : “Grazie Mattarella - il Governo agisca di conseguenza” : “Grazie presidente”. Così la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi ha commentato le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che nel suo intervento di oggi ha detto ‘siamo sull’orlo di una crisi Climatica’. “Le parole del Presidente della Repubblica sono un ulteriore e autorevole segnale di come, ormai, affrontare la crisi Climatica sia una priorità nazionale. L’altro è la mobilitazione di tante ragazze e tanti ragazzi che ...

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte contro Salvini e Mattarella : la bomba Cina sul governo : Il governo gialloverde ha sempre un buon motivo per esplodere e poche ore dopo la Tav spunta una nuova grana, ancora più grande: la "via della Seta", il memorandum sullo sviluppo infrastrutturale euro-asiatica Belt and road. Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono i grandi sostenitori dell'accordo che r

Etiopia : Mattarella - "Il Paese è riconoscente all'impegno delle vittime italiane" : "La tragedia aerea in Etiopia, che ha visto 157 vittime e fra esse 8 connazionali, mi addolora profondamente". Lo ha dichiarato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, affermando che "il Paese guarda con riconoscenza al loro impegno professionale e di vita, speso sul terreno della cultura e dell'archeologia, della cooperazione, di organizzazioni internazionali a servizio dello sviluppo umano. Nel rendere omaggio alla loro memoria - conclude ...

Sergio Mattarella - Giuseppe Conte cruciale : 'Dipende tutto da lui. Se fallisce con Di Maio e Salvini...' : 'Dipende tutto da Giuseppe Conte '. Arriva dal Quirinale la sentenza definitiva sulla Tav e la crisi di governo alle porte tra Lega e M5s . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si chiama ...

8 marzo - il racconto dell’ex prostituta che commuove Mattarella : “Mi strappavano i capelli e mi picchiavano” : La giornata internazionale della donna, celebrata al Quirinale, ha avuto al centro la tragedia delle donne vittime del traffico delle schiave e costrette alla prostituzione. Due giovani donne hanno raccontato le loro storie, di fronte alle autorità, di spalle, perché sotto protezione. Una di loro, Stefania, 24 anni, arrivata in Italia dalla Bulgaria a 17, ha parlato delle torture subite, dei soprusi, delle “orecchie tagliate brutalmente, i ...

Mattarella celebra la Festa della Donna : "La loro condizione attesta il grado di civiltà di un paese" : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha celebrato la Giornata internazionale della Donna al Quirinale: "La condizione delle donne attesta il grado di civiltà di un Paese", ha detto il capo dello Stato. "Fare gli auguri alle donne, in realtà, vuol dire rivolgerli all'intera comunità nazionale - ha detto Mattarella nel suo discorso - Perché la componente femminile è parte, oltre che essenziale, ...

8 marzo - Mattarella : condizione donne attesta civiltà di un Paese : Milano, 8 mar., askanews, - "La condizione femminile è uno di quegli elementi che attestano il grado di civiltà di un Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo ...

8 marzo - Mattarella 'La condizione delle donne attesta il grado di civiltà di un Paese' : Cronaca Lo sciopero generale dell'8 marzo: trasporti e sanità a rischio. L'Italia delle donne scende in piazza E così, mentre oggi il cambio della guardia è stato tutto al femminile, con il picchetto ...

«Io e il mio selfie - su quattro ruote - con Mattarella» : Studia scienze politiche a Firenze e lavora come freelance nel mondo del giornalismo e della comunicazione digitale. La sua vita sarebbe durissima senza il supporto dei genitori e della sorella, con ...

Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella incontra i leader delle Agenzie del Polo romano delle Nazioni Unite : Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricevuto oggi i leader dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e del Programma Alimentare Mondiale (WFP) in una riunione volta a sottolineare lo stretto rapporto del loro operato nell’ambito rispettivamente dello sviluppo, degli interventi emergenziali e del ...

