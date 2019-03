Luca Mercalli | Per affrontare il cambiamento climatico | devono cambiare le nostra

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Peril tema delleabitudini quotidiane. A sostenerlo è, presidente della Società Meteorologica Italiana. All'inaugurazione della mostra "Capire il" - Experience exhibition (7 marzo - 26 maggio, Museo di Storia Naturale di Milano),ha sottolineato l'urgenza diil tema "più urgente per il nostro futuro", come è sostenuto dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. "La comunicazione deve pervadere la società, rendendola aperta a quelle che sono le necessità didei nostri stili di vita", ha affermato. Ovvero: "la riduzione dell'uso delle energie fossili, il passaggio a un'economia sostenibili, basata sui flussi circolari, sul riciclo di qualsiasi cosa e sull'abbattimento di Co2 e dei rifiuti".La ...

