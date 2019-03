Intelligenza artificiale | premiata la ricerca della Fondazione Bruno Kessler

Le ricerche del Cern sul cervello che fondono neuroscienze e Intelligenza artificiale : Forse nascerà un supercomputer europeo, capace di imitare il cervello umano. O forse (e non è poco) sarà battezzata una piattaforma che intreccia neuroscienze , big data, intelligenza artificiale . È lo Human brain project, un progetto decennale della Commissione europea avviato nel 2013 con un investimento da un miliardo. Per capire il suo peso, basta dire che solo un altro, quello sulla ricerca del grafene, ha ricevuto tanto. Che cos'è lo Human ...

Chirurgia : Humanitas - protesi di ginocchio su misura con 3D e Intelligenza Artificiale : Una protesi di ginocchio in lega di cromo cobalto disegnata su misura, stampata interamente in 3D e impiantata con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale, di strumenti chirurgici personalizzati e di sistemi computerizzati. L’intervento è stato eseguito “per la prima volta al mondo” in Humanitas su un paziente che non avrebbe potuto beneficiare di una protesi tradizionale, annunciano dall’Irccs milanese. I ...