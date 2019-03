I robot NAO possono aiutare i bambini autistici a comunicare | grazie a un progetto europeo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) La Commissione Europea ha finanziato ilEngageme, coordinato dalla Germania, per lo sviluppo di una soluzione software per specialicapaci di interagire in modo efficace con idurante le sessioni di terapia guidate dal personale medico specializzato. Il, costato 240mila euro, si concluderà a settembre 2019 e mira a migliorare le abilità sociali e di comunicazione dei piccoli pazienti.L’idea nasce dal fatto che iaffetti da autismo hanno modi diversi di esprimere le loro emozioni, e questo rende difficile valutare l’efficacia delle terapie. Molti specialisti riprendono tutte le sedute e le riguardano più volte per analizzare minuziosamente le reazioni deiagli stimoli. Sperano così di capire quanto sia stato efficace un particolare approccio. Un lavoro che richiede tempo e che non dà sempre i risultati ...

