Giuseppe Conte fa uno sgarbo alle famiglie leghiste Il ministro Fontana non ci sta

Matteo Salvini - la crisi di governo e l'assist a Giuseppe Conte : "Io - con il premier..." : L'occasione è la presentazione, a Palazzo Chigi, delle iniziative per celebrare Leonardo Da Vinci a 500 anni dalla sua morte. Matteo Salvini è seduto al fianco di Giuseppe Conte. E in apertura del suo intervento il vicepremier leghista si concede una battuta politica, che con l'arte insomma ha ben p

Giuseppe Conte : chi è la moglie del premier. La vita privata : Giuseppe Conte: chi è la moglie del premier. La vita privata moglie Giuseppe Conte, ecco chi è Dopo il voto del 4 marzo 2018 e le consultazioni al Quirinale dalla parvenza interminabile, finalmente gli incontri tra Lega Nord e Movimento 5 stelle hanno emesso la sentenza: sulla proposta da presentare al Presidente Mattarella figura il nome di Giuseppe Conte. Non riveste ancora, in via ufficiale, la carica di presidente del Consiglio; eppure la ...

Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio : Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio stipendio Giuseppe Conte, l’importo dichiarato Quanto guadagnano i parlamentari e a Quanto ammonta lo stipendio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Lo ha calcolato l’AdnKronos mettendo in evidenza come il neo-premier avrà uno stipendio di circa 6700 euro netti al mese. Parecchi meno di tutti i parlamentari che guadagnano, secondo le stesse stime, circa ...

Giuseppe Conte - il retroscena da godere : come si sta prendendo gioco di Di Maio - la trattativa segreta : come ti metto nel sacco Luigi Di Maio lasciandogli credere di aver vinto. Il professor Giuseppe Conte pare sempre più a suo agio nel ruolo di premier, tanto da aver appreso anche qualche trucchetto di comunicazione e strategia politica. Prendete la Tav: l'annuncio del rinvio dei bandi di gara di sab

Ufficializzate le dimissioni di Paolo Savona : Giuseppe Conte assume la delega agli Affari europei : Dopo le dimissioni di Paolo Savona, la delega agli Affari europei torna al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Come confermato, attraverso una nota, da Palazzo Chigi. Viene confermato come sottosegretario Luciano Barra Caracciolo, che ieri aveva detto di non sapere se fosse ancora in carica o meno.Continua a leggere

La foto di Giuseppe Conte che taglia una torta a forma di nuovo ponte di Genova : Polemiche per l'infelice scelta del Presidente del Consiglio di farsi fotografare mentre "taglia" una torta raffigurante il nuovo ponte di Genova. Lo scatto, nella sede di Fincantieri per il taglio della prima lamiera per il nuovo ponte di Genova, sta facendo molto discutere e rappresenta l'ennesima gaffe nella fase post ricostruzione del ponte Morandi.Continua a leggere

Giuseppe Conte e la foto della torta col ponte di Genova. Luca Bizzarri : "Come strac***o gli viene in mente?" : "Nel mondo che vorrei, si rifarebbe un ponte, in silenzio, e basta. Qui a qualcuno viene in mente di fare una torta e non c'è uno che pensi che lì sotto ci sono 43 vittime. Nessuno che dica 'Ma come strac***o vi è venuto in mente?' Non c'è nessuno". Luca Bizzarri del duo Luca e Paolo, genovese, con

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte contro Salvini e Mattarella : la bomba Cina sul governo : Il governo gialloverde ha sempre un buon motivo per esplodere e poche ore dopo la Tav spunta una nuova grana, ancora più grande: la "via della Seta", il memorandum sullo sviluppo infrastrutturale euro-asiatica Belt and road. Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono i grandi sostenitori dell'accordo che r

Fincantieri - Giuseppe Conte rafforza la società e i suoi vertici. Un modo per archiviare gli attriti della partita nomine : L'operazione di ricucitura della ferita di Genova per il crollo del ponte Morandi passa dal rispetto degli impegni presi, ma anche dalla necessità di avere buoni rapporti con chi quel ponte lo deve ricostruire materialmente. Giuseppe Conte questo lo sa e lo tiene bene a mente. E' una consapevolezza fatta anche di necessità politica perché la realizzazione del nuovo viadotto nei tempi promessi impatta sul successo o meno del ...

'Avvieremo le opere che servono veramente al Paese' - assicura Giuseppe Conte : 'Il 2019 è l'anno degli investimenti. Noi siamo qui per far ripartire il Paese, completare le opere ferme da anni e avviare opere nuove che servano veramente al Paese, che ne accrescono la ...

"Avvieremo le opere che servono veramente al Paese" - assicura Giuseppe Conte : "Il 2019 è l'anno degli investimenti. Noi siamo qui per far ripartire il Paese, completare le opere ferme da anni e avviare opere nuove che servano veramente al Paese, che ne accrescono la competitività e che rispondano alle esigenze dei cittadini". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'inaugurazione dello stabilimento Fincantieri Infrastructure a Valeggio sul Mincio nel Veronese. "Nei prossimi giorni - ...

Ponte Morandi - il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte : “sarà consegnato nei tempi previsti” : Il Premier, Giuseppe Conte, di prima mattina annuncia tour cantieri sul suo facebook personale dicendo:”Oggi sarò a Valeggio sul Mincio (Verona) per l’inaugurazione dello stabilimento ‘Fincantieri Infrastructure‘. In questa occasione verrà effettuato il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo Ponte di Genova. Oggi annuncerò anche le prime tappe del tour sui cantieri delle infrastrutture che ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto da Fabio Fazio umilia Giuseppe Conte : 'La sera Lione la mattina...' : 'Alla sera Lione e al mattino...'. Luciana Littizzetto , in chiusura di Che tempo che fa su Raiuno con Fabio Fazio , ironizza sul 'progetto segreto di Giuseppe Conte ' quindi sulla cosiddetta mini Tav,...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto da Fabio Fazio umilia Giuseppe Conte : "La sera Lione la mattina..." : "Alla sera Lione e al mattino...". Luciana Littizzetto, in chiusura di Che tempo che fa su Raiuno con Fabio Fazio, ironizza sul "progetto segreto di Giuseppe Conte" quindi sulla cosiddetta mini Tav, praticamente, dice la comica, "un trenino bruco di Gardaland guidato da Renato Brunetta dove servono