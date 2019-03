Montante ai Domiciliari : dal Riesame ok alla scarcerazione per motivi di salute : Antonello Montante lascia il carcere e va ai domiciliari. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Caltanissetta scarcerando l’ex numero uno di Confindustria Sicilia per motivi di salute. Montante è imputato, insieme ad altre cinque persone, per corruzione, favoreggiamento, rivelazioni di segreto d’ufficio e accesso abusivo al sistema informatico. Il processo è celebrato con il rito abbreviato e si sta celebrando davanti al gup Graziella ...

Domiciliari per l’aggressore di Niccolò Bettarini. Il compagno della Ventura : ‘E’ una vergogna’ : Nuovo capitolo della vicenda legata all’aggressione di Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini (attualmente naufrago in Honduras). “È veramente terrificante. Niccolò è vivo per miracolo. Caddeo ha dichiarato di averlo accoltellato. Gli ha dato undici coltellate. Oggi è ai Domiciliari perché si droga. È una vergogna, al di là del fatto che sia Niccolò Bettarini. È una vergogna che si venga messi ai Domiciliari in ...

Termini Imerese - vertici Blutec ai Domiciliari per i fondi statali destinati alla riconversione della fabbrica ex Fiat : Era ottobre quando la procura di Termini Imerese aveva aperto un’inchiesta sulla Blutec, la società che ha rilevato l’ex stabilimento siciliano della Fiat. In fabbrica erano arrivati gli uomini nucleo di polizia economico-finanziaria per sequestrare documenti e file utili alle indagini sull’azienda. Obiettivo del procuratore Ambrogio Cartosio era far luce sull’utilizzazione del finanziamento pubblico da circa 21 milioni di fondi regionali ...

Blutec - arresti Domiciliari per il presidente e l’ad per malversazione ai danni dello Stato : Roberto Ginatta e Cosimo di Cursi, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Blutec, la società che ha rilevato l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, sono stati posti agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza con l’accusa di malversazione ai danni dello Stato. Contestualmente, è Stato emesso un decreto di sequestro preventivo dell’intero complesso aziendale e delle relative ...

Cieco e malato - a 72 anni deve andare in cella : no ai Domiciliari per lo spazzacorrotti : È quasi Cieco, ha 72 anni, soffre di encefalopatia erpetica, di diabete mellito e di un principio di Alzheimer, ma rischia il carcere. La porta di una cella di Poggioreale potrebbe...

Operazione Dioniso - va ai Domiciliari Pasquale Salatino : Lamezia Terme - Va ai domiciliari Pasquale Salatino rimasto coinvolto nell'Operazione Dioniso del gennaio 2017. Il Tribunale della Libertà di Catanzaro, accogliendo l'appello proposto dai difensori di ...

Tiziano Renzi e Laura Bovoli - revocati gli arresti Domiciliari. Ma per i prossimi otto mesi... : Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Tiziano Renzi e alla moglie Laura Bovoli, genitori dell'ex premier, Matteo Renzi. Il tribunale del Riesame di Firenze ha accolto l'istanza dei scarcerazione presentata dall'avvocato difensore Federico Bagattini e ha disposto l'interdizione per i coniugi

Inchiesta case popolari : Riesame dice sì alla revoca dei Domiciliari per Antonio Torricelli : Adesso, Antonio Torricelli, ex consigliere comunale di palazzo Carafa, potrà seguire il processo sull'affaire case popolari a 'piede libero'.

Gip conferma i Domiciliari per i genitori di Renzi : Angela Santechi, giudice per le indagini preliminari di Firenze, ha confermato gli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori di Matteo Renzi, che sono accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. I due sono ai domiciliari dal 18 febbraio e martedì scorso, 26 febbraio, dopo l'interrogatorio di garanzia, i loro legali hanno depositato la richiesta di revoca di questa misura cautelare ritenuta "esosa sotto il ...

