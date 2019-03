Vajont | il Presidente Mattarella omaggia le vittime e visita i luoghi della tragedia

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) Per rendere omaggio ai duemila mortideldel 9 ottobre 1963, ilRepubblica, Sergio, ha fatto tappa presso il cimitero monumentale di Fortogna (nei pressi di Longarone). IlRegione, Luca Zaia, e il sindaco di Longarone, Roberto Padrin, hanno accolto il capo dello Stato all’interno del cimitero in cui i superstiti, i parenti dellee la popolazione hanno ricordato il disastro del 1963. Ildopo il sorvolo in elicotterodiga, si sposterà a Belluno dove, a teatro, incontrerà i volontariprotezione civile che si sono adoperati al ripristino dei boschi distrutti dal tornado ‘Vaja’ del 29 ottobre scorso.L'articolo: illeMeteo Web.

TgrVeneto : La visita del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella nel bellunese. Alle 10,30 è arrivato al cimitero di… - GHERARDIMAURO1 : RT @AntonioDePoli: Grazie al Presidente Mattarella La memoria del #Vajont appartiene a tutta l'Italia e non solo alla comunità di Longarone… - FernaSommavilla : RT @TgrVeneto: Si e' conclusa poco fa la visita del #Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella al #cimitero monumentale di #Fortogna,… -