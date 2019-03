Vaccini | scatta l’obbligo a scuola ma i No Vax aggirano il divieto 

Vaccini a scuola - da domani scattano le sanzioni | : Il Ministero della salute fa sapere che il termine per presentare le certificazioni previste dalla legge Lorenzin è oggi, perché il 10 marzo, ieri, era domenica. Da martedì in nidi e materne i bimbi ...

Vaccini - sanzioni scattano da domani : 12.50 Slitta di un giorno il termine previsto per la presentazione dei documenti di avvenuta vaccinazione. Da domani, per i bambini e gli studenti non in regola scattano le sanzioni previste dalla legge Lorenzin. E' quanto precisa il ministero della Salute, spiegando che il limite fissato al 10 marzo, essendo domenica, tecnicamente viene posticipato di un giorno. C'e' tempo dunque fino a oggi per presentare il certificato vaccinale.