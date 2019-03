Vaccini | i presidi sui bimbi respinti | “Si conferma fenomeno limitato”

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) L’esclusione dei0-6 anni da nidi e materne perché non vaccinati “siunmolto limitato“. Lo ha affermato all’Adnkronos, Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale, spiegando che si tratta di centinaia o poche migliaia di casi “su 900mila iscritti in tutta Italia“. I casi, ha sottolineato Giannelli, riguardano non solo no-vax, ma anche “che non hanno pensato a mettersi in regola, che si vaccineranno nei prossimi giorni e saranno dunque riammessi“. Ciò che è certo è che nelle Regioni la situazione “è variegata“, ha sottolineato Giannelli, condannando il fatto che “dopo quasi due anni dall’emanazione del decreto Lorenzin ancora non c’è ancora un’anagrafe vaccinale degna di questo nome“. “Iapplicano la legge“, ha concluso ...

