Ue | Via della Seta minaccia nostri valori | Conte | Aderiamo al progetto ma restiamo

Via della Seta - Mike Pompeo : "Italia - attenzione. Accordo opaco" : Ancora un monito dagli Usa all'Italia sull'Accordo commerciale che il nostro Paese dovrebbe siglare a breve con la Cina. A parlare è il segretario di Stato, Mike Pompeo, che definisce l'Accordo "opaco" ed esorta l'Italia "a fare attenzione" prima di firmare atti che, oltre a non essere economicamente sostenibili, potrebbero risultare contrari al "rispetto della sovranità e dello Stato di diritto".Pompeo affida le sue preoccupazioni ...

Via della seta - Tria : polemica - solo tempesta in un bicchier d'acqua : Così il ministro dell'economia Giovanni Tria rispodendo ad alcune domande sulla nuova "Via della seta" della Cina. Cambiare le regole commerciali "non sarebbe nelle possibilità italiane visto che è ...

Economia italiana minacciata dalla Via della seta se non sapremo controllarne le conseguenze : 'La Via della seta e una sfida che, se non controllata nel modo adeguato, rischia di essere un'azione commerciale che puo portare dei danni notevoli all'Economia nazionale'. A dirlo e Paolo Ugge, vice presidente di Conftrasporto, che intervenendo a Napoli al convegno sulla logistica organizzato da Confcommercio Conftrasporto ha spiegato che che i ...

Nuova Via della Seta : l’Italia e la Cina tra insidie - minacce e scontri nel governo : L'Italia potrebbe essere il primo paese G7 ad aderire alla Belt & Road Initiative (BRI). Il progetto del presidente cinese Xi Jinping avrebbe lo scopo di ricostruire l'antica Via della Seta attraverso finanziamenti ad opere infrastrutturali. Intanto, l'Ue e gli Stati Uniti mettono in guardia contro la crescente influenza di Pechino.Continua a leggere

Via della Seta - parla il massimo esperto di Cina in Italia"Sì all'accordo - grandi vantaggi su export-joint venture" : INTERVISTA/ Giuliano Noci, prorettore del Polo territoriale cinese del Politecnico di Milano: "L'Italia non si faccia fermare da Trump e recuperi il terreno perduto" Segui su affaritaliani.it

Via della Seta - Confindustria : Ok accordo ma senza strappi con Usa : Milano, 12 mar., AWE/LaPresse, - Sì all'accordo con la Cina, ma senza strappi con i partner strategici tradizionali come gli Stati Uniti e, soprattutto, d'intesa con l'Europa. Si può sintetizzare così ...

Via della seta - il piano dell'Europa per arginare l'influenza della Cina : Bruxelles è consapevole del fatto che il governo cinese è autoritario e che la sua economia è dirigista, ma è anche consapevole di come sia impossibile oggi per qualsiasi paese europeo non fare ...

Via della Seta - Boccia : 'Accordi bilaterali troppo spinti non aiutano l'Italia" : 'Dobbiamo stare attenti, è evidente che accordi bilaterali troppo spinti non aiutano l'Italia, quindi occorre equilibrio'. Il presidente di Confindustria Vicenzo Boccia interviene così sulla Via del ...

Un dragone in casa : a chi conviene davvero l'accordo tra Italia e Cina per la Via della Seta : Divorati dal dragone: è il rischio degli Stati che non rispettano gli impegni assunti con la "Belt and Road Initiative". È...

Via della Seta - sos Ue : ‘Possibili rischi per sicurezza’. Ambasciata Usa : ‘Italia analizzi con attenzione gli accordi con la Cina’ : La preoccupazione dell’Europa, il suggerimento degli Stati Uniti, la ‘lettura’ cinese dei fatti, le polemiche interne. L’adesione dell’Italia alla nuova Via della Seta continua a far discutere sia dentro che fuori i confini nazionali, nonostante le rassicurazioni e i paletti messi dal governo all’alleanza commerciale con la Cina che tanto ha infastidito sia gli Usa che l’Unione europea. Per Bruxelles, ...

Via della Seta : Ue vara strategia con la Cina - serve piena unità Stati : ... "si ribadiscono i principi di cooperazione economico e commerciali presenti in tutti i documenti europei, nessuna regola commerciale ed economica viene cambiata": così il ministro dell'economia ...

Via della Seta - Di Maio : per riequilibrare import-export con Cina : Dopo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che al suo arrivo alla riunione Ecofin a Bruxelles ha dichiarato che "si sta facendo una gran confusione e che si ribadiscono principi di collaborazione ...