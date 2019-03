Tesla ci ripensa | niente più sconti Aumentano i prezzi di Model S e Model X

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) In fermento come sempre, che questa volta sembrerebbe quasi smentire se stessa con l’annuncio dei rincari suidi alcuni suoili elettrici. In realtà, questi non andranno a toccare la versione da 35 mila dollari della3 annunciata dal costruttore di Palo Alto la scorsa settimana. Al contrario, dal 18 marzo l’aumento del 3% riguarderà tutti gli altrili, quindi S, X e le versioni top di gamma della stessa3.Questa, però, non è l’unica misura che la Casa di Elon Musk ha preso per salvare il bilancio: infatti, sempre tramite un comunicato, è stata annunciata la chiusura di alcuni punti vendita, con riduzione del personale negli store che verranno salvati. Non si tratterà di una chiusura totale, come detto alcuni giorni fa, ma soltanto degli store con minore affluenza.“Nelle ultime due settimane abbiamo valutato attentamente ogni ...

