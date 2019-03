Sulla Tav per ora vince Salvini

agi

(Di martedì 12 marzo 2019) Ok al 'lodo Conte' che ha rinviato la decisione finale sul caso Tav di sei mesi, ma nel Movimento 5 Stelle i mal di pancia restano: serviva 'più coraggio', viene spiegato.All'assemblea congiunta dei parlamentari, che si è tenuta la settimana scorsa, sia il capo politico, Luigi Di Maio che il ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli si sono schierati per il no alla grande opera, una battaglia 'identitaria' per il Movimento. Ma di fatto, alla fine, spiega un esponente dell'ala dura, ha vinto il leader della Lega in questa partita, anche se siamo riusciti a rinviare i bandi di gara per la tratta italiana.Era in quella sede, viene spiegato, che i 'big' pentastellati avrebbero dovuto tenere il punto sapendo chenon avrebbe fatto precipitare la situazione fino a una crisi di governo. La questione, però, è solo rinviata. In politica - osserva una fonte M5s - il momento ...

