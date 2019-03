Secondo gli sviluppatori la VR di Nintendo rappresenta l' inizio di qualcosa

Trofeo Laigueglia MTB Classic – Soddisfazione per il Team Bianchi : Secondo posto per Nadir Colledani : L’atleta del Team Bianchi Countervail sul podio con Pettinà e D. Braidot. Teocchi 5ª fra le donne Nadir Colledani (Team Bianchi Countervail) ha chiuso al secondo posto il 6° Trofeo Laigueglia MTB Classic disputato a Laigueglia (Savona), sabato 9 marzo. Il biker friulano ha concluso la sua gara in un’ora, 9 minuti e 23 secondi, arrivando al traguardo a 25″ da Nicholas Pettinà e davanti a Daniele Braidot, terzo a 28″. ...

Secondo il CEO di OnePlus la rimozione della porta per il jack audio migliorerà lo sviluppo delle cuffie wireless : Secondo Pete Lau, CEO di OnePlus, rimuovere la porta per il jack audio servirà a spronare i produttori a migliorare lo sviluppo di cuffie e apparati wireless. L'articolo Secondo il CEO di OnePlus la rimozione della porta per il jack audio migliorerà lo sviluppo delle cuffie wireless proviene da TuttoAndroid.

Griglia di partenza MotoGP - GP Qatar 2019 : risultato e classifica delle qualifiche. Vinales in pole - Dovizioso Secondo - Valentino Rossi 14° : Maverick Vinales ha conquistato la pole position del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Lo spagnolo della Yamaha ha piazzato il tempone e scatterà così al palo nella gara di domani appena davanti ad Andrea Dovizioso e a Marc Marquez: si preannuncia una gara particolarmente equilibrata e molto aperta per la vittoria. Grande delusione per Valentino Rossi che è soltanto 14esimo, il Dottore sarà chiamato a una grande rimonta in ...

Secondo gli sviluppatori la riluttanza di Sony nei confronti del cross-play è una scelta : La questione del cross-play ha fatto parlare di Sony in più occasioni nell'ultimo periodo, soprattutto perché il colosso nipponico si è espresso piuttosto riluttante dall'implementare tale tecnologia nei suoi sistemi, riporta Gamingbolt.Basti pensare a quanta fatica è servita per far arrivare il cross play su PS4 per Fortnite, in questo caso si tratta infatti di una vera e propria vittoria dei giocatori, e la popolarità del gioco ha contribuito ...

Secondo le interpretazioni degli analisti di alcune nuove immagini satellitari - la Corea del Nord si starebbe preparando a lanciare un missile o un razzo spaziale : Secondo le interpretazioni date dagli analisti ad alcune fotografie satellitari scattate il 22 febbraio dai satelliti della società DigitalGlobe sopra Sanumdong, alla periferia di Pyongyang, la Corea del Nord si starebbe preparando a lanciare un missile o un razzo spaziale. Prima che le

Golf - European Tour 2019 : un terzetto al comando in Qatar dopo il Secondo giro. Tra gli italiani si salva solo Filippo Bergamaschi : Si è concluso anche il secondo giro presso il Golf Club di Doha, dove è in corso il Commercial Bank Qatar Masters 2019, torneo valido per lo European Tour di Golf. dopo le prime 36 buche si è formato al comando un terzetto composto dal francese Mike Lorenzo-Vera e dai sudafricani Justin Harding e George Coetzee con lo score complessivo di -8. Tutti e tre i giocatori in testa hanno chiuso il secondo giro in 68 colpi guadagnando la prima posizione ...

Redmi Note 7 è stata la scelta d’acquisto in assoluto migliore di febbraio 2019 - Secondo AnTuTu : AnTuTu ha pubblicato una serie di classifiche sulle quali svettano gli smartphone dal miglior rapporto qualità prezzo disponibili in Cina a febbraio 2019 L'articolo Redmi Note 7 è stata la scelta d’acquisto in assoluto migliore di febbraio 2019, secondo AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Secondo Kaspersky Lab gli attacchi da malware mobile sono raddoppiati nel 2018 : Un report pubblicato da Kaspersky Lab evidenzia che il numero di attacchi sferrati tramite software mobile malevoli è pressocché raddoppiato nel 2018. L'articolo Secondo Kaspersky Lab gli attacchi da malware mobile sono raddoppiati nel 2018 proviene da TuttoAndroid.

Reddito di cittadinanza - Tridico : “Misura che il paese aspettava da tempo. Dati Ocse? Miglioramento nel Secondo semestre” : Pasquale Tridico, ideatore del testo che ha dato avvio al ‘Reddito di cittadinanza‘, per il quale da oggi si possono consegnare le domande ai Caf e preso gli uffici postali, intercettato fuori da Montecitorio commenta soddisfatto l’avvio del provvedimento simbolo del M5S: “E’ una misura che il paese aspettava da molto tempo e sono molto soddisfatto. Il Reddito di cittadinanza sarà molto utile sia per il ...

Gli uomini più ricchi del mondo (Secondo Forbes 2019) : Jeff Bezos si conferma l'uomo più ricco del mondo nella nuova classifica Forbes dei miliardari 2019, rilasciata il 5 marzo. La World's Billionaires assegna al fondatore e amministratore delegato di Amazon un patrimonio di 131 miliardi di dollari, 19 in più rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno Bezos era stato il primo a raggiungere il top della classifica varcando la soglia dei 100 miliardi. Bezos ha allargato il divario ...

Maserati - 500 elettrica e non solo. Ecco le buone notizie di Fca Secondo Bentivogli - Cisl - : In tutto il mondo l'industria ha con sé i rispettivi i Governi. In Italia sembra un lusso che paghiamo molto caro in termini di cessione di sovranità industriale all'estero. Il Governo da parte sua, ...

Edoardo Scotti : chi è il Secondo figlio di Gerry e cosa fa : Edoardo Scotti: chi è il secondo figlio di Gerry e cosa fa Chi è il figlio di Gerry Scotti e vita privata Edoardo Scotti è il giovane figlio del grande conduttore italiano Gerry Scotti. A differenza del padre, lui ha deciso di intraprendere una carriera dietro le telecamere e di studiare per realizzare il suo sogno di diventare un regista. Chi è Edoardo Scotti Nato a Milano il 10 marzo 1992, Edoardo Scotti è il figlio che il conduttore Gerry ...

Belen Rodríguez e Stefano De Martino sono di nuovo una coppia - in arrivo il Secondo figlio? Ecco lo scoop di SpyMagazine : I più informati ne sono sicuri, Stefano De Martino e Belen Rodríguez sono tornati insieme Nello scorso numero uscito in edicola, il settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signoriniaveva dato per primo l’annuncio del possibile ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il sempre ben informato Gabriele Parpiglia aveva inoltre rivelato che l’ex ballerino di Amici aveva … Continue reading Belen Rodríguez e Stefano De Martino ...

5 delle migliori bici di quest'anno che costano meno di 1.250 euro Secondo Cycling Weekly : Per aiutare i ciclisti nella scelta del proprio mezzo, il noto portale Cycling Weekly ha stilato una classifica delle migliori bici da poter acquistare avendo a disposizione 1250 euro.