Maltempo e vento forte | 900 interventi dei vigili del fuoco

Maltempo - raffiche di vento al Sud. 2 camion ribaltati nel Cosentino : Maltempo, raffiche di vento al Sud. 2 camion ribaltati nel Cosentino I due mezzi si sono rovesciati nel tratto tra Sibari e Morano dell'autostrada A2 "del Mediterraneo". Il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Uno dei due conducenti ha riportato lievi ferite mentre l’altro è illeso. Disagi anche in Puglia, a Roma e ...

Maltempo in Puglia - vento a 40 nodi : sospeso il traffico nel porto di Bari. Bloccati due traghetti : Allerta arancione della protezione civile: forti venti di burrasca e dei temporali interessano la parte settentrionale della regione e si intensificheranno scendendo verso sud

Il Maltempo si sposta a Sud con piogge - temporali - neve e colpi di vento forte : Roma - La perturbazione sospinta da ria fredda di origine nord atlantica sta proseguendo la sua marcia da nord a sud lungo lo Stivale ed ha raggiunto anche le regioni meridionali, dove le condizioni meteorologiche hanno assunto caratteristiche di nuovo invernali. Fino alla notte appena trascorsa il fronte ha coinvolto le regioni centrali adriatiche con piogge e temporali a tratti grandinigeni, ma anche con nevicate a quote relativamente basse. ...

Maltempo Calabria : forte vento - scuole chiuse a Castrovillari : A tutela dell’incolumità pubblica, a causa del forte vento, oggi a Castrovillari (CS) tutte le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse: lo ha deciso con apposita ordinanza il sindaco Mimmo Lo Polito. L'articolo Maltempo Calabria: forte vento, scuole chiuse a Castrovillari sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lazio : ghiaccio sulle strade e vento forte - variazioni nei collegamenti con le Isole Pontine : Astral Infomobilità rende noto che si registra “vento forte e presenza di ghiaccio sulle strade regionali 411 Bublacense e 521 di Morro. Sono attivi spargisale di Astral spa“. “A causa di condizioni meteo avverse, a causa del forte vento, variazioni nei collegamenti Laziomar con le Isole Pontine. Le corse di oggi 12 marzo Formia-Ponza e Formia-ventotene delle 09.15, ventotene-Formia delle 15.00, Ponza-Formia delle 17.00, non ...

Maltempo : a Benevento domani 13 Marzo scuole e cimitero chiusi : La chiusura precauzionale per domani di tutte le scuole cittadine di ogni ordine grado, comprese le Università, il Conservatorio e gli asili nido, è stata disposta dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in base all’allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale. Nell’ordinanza il primo cittadino dispone la chiusura anche del cimitero comunale, dei parchi pubblici cittadini ed impone il divieto di sosta in ...

Maltempo Prato - fortissimo vento su Vaiano : molti danni : Una tromba d’aria si è abbattuta su Vaiano, in provincia di Prato, danneggiando auto, edifici e aziende. Tutto è accaduto in pochi minuti, per chi c’era sono stati attimi di vero di terrore. Nel primo pomeriggio di oggi una violenta raffica di vento ha colpito la zona bassa di via di Sofignano, subito a monte della Ferrovia, via Borgonuovo e anche un’area di via Fratelli Buricchi. Sul posto sono intervenuti subito il sindaco ...

Maltempo : a Lodi raffiche vento fino a 70 Km/h : Un vento fortissimo con raffiche che raggiungono i 70 chilometri orari si sta abbattendo sulla città di Lodi. Sono diversi gli alberi sradicati e i rami sono sono arrivati fin sulle carreggiate di vie cittadine. I vigili del fuoco sono tutti impegnati su diversi fronti date le numerose chiamate di aiuto che stanno arrivando al loro centralino. L'articolo Maltempo: a Lodi raffiche vento fino a 70 Km/h sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Ungheria - Polonia - Repubblica Ceca e Slovacchia sono sotto assedio di neve e vento : Tra ieri e oggi, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria hanno registrato gravi danni a causa del Maltempo, il freddo ed in particolare di un forte vento. La stampa locale riferisce che nel nord dell’Ungheria il vento ha complicato il trasporto ferroviario, con forti ritardi e riduzioni dei treni di percorrenza sulla linea Budapest-Vac, che connette la capitale ungherese con Bratislava, Praga e Berlino. In Slovacchia invece circa 23 ...

Meteo - da giovedì ondata di Maltempo sull’Italia : pioggia - neve e vento al nord : Una nuova perturbazione Meteorologica di origine atlantica colpirà nelle prossime ore il nord del Paese portando un altro carico di pioggia e neve. Ad essere interessate saranno prima le regioni del nord ovest e la Toscana poi il resto del settentrione. Più protette le regioni del centro sud dove è atteso un aumento della nuvolosità ma senza fenomeni di rovesci,Continua a leggere

Maltempo - forte vento in Sardegna : maestrale a 100 km all’ora : Il vento di maestrale oggi fa sentire forte la sua influenza su gran parte della Sardegna: i picchi nella zona di Capo Carbonara e Villasimius, nel sud dell’Isola, dove le raffiche hanno superato i cento chilometri orari, mentre a Olbia non hanno superato i 70. Già in nottata il maestrale e’ dato in attenuazione, per poi scemare nel corso del fine settimana. Lo prevedono gli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica ...

Roma : Anas ha riaperto ponte Scafa a doppio senso dopo intervento per Maltempo : Roma – Anas (Gruppo FS italiane) ha rimosso in anticipo sui tempi previsti il semaforo che regolava il senso unico alternato della circolazione sul ponte “della Scafa”, lungo la strada statale 296 a Fiumicino, per consentire gli interventi di ripristino delle barriere di protezione laterale danneggiate dall’ondata di maltempo che ha interessato la zona nel fine settimana. Gli interventi, avviati sabato in via ...