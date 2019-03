huffingtonpost

(Di martedì 12 marzo 2019) La morte diha scioccato il mondo intero e provocato un'ondata di cordoglio che per giorni ha scosso il web, ma non solo. La tragica e prematura scomparsa dell'attore ha fatto in modo che i riflettori si accendessero sulla famiglia di quest'ultimo, in particolare sui figli: la 18enne Sophie e il 21enne Jack.Purtroppo ai ragazzi non sono giunti soltanto messaggi di vicinanza, come dimostra la reazione della secondogenita dell'attore di "Beverly Hills 90210" che, nelle scorse ore, ha deciso di rispondere agli attacchi deglisu Instagram. Come riporta People, la ragazza avrebbe detto:Mi hanno criticata per il mio linguaggio, il mio guardaroba. È statoal. Da quando mio padre è morto ho ricevuto tanta attenzione online, la maggior parte positiva, ma le persone non possono essere tutte belle ... Sono qui per dire che non ho chiesto io ...

VanityFairIt : La figlia 18enne di #LukePerry rompe il silenzio: «Non so cosa si debba fare in una situazione come questa, nessuno… - radiodeejay : 'Nessuno ti insegna a gestire momenti del genere' #LukePerry - patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: La figlia di Luke Perry contro gli haters: 'Un processo al mio lutto: non starò in camera a piangere solo perché lo dic… -