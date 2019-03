Da Apple un Macbook in grado di controllare lo stato di salute

iPhone - iPad e Macbook Pro - cosa aspettarci da Apple nel 2019 : Apple è stata accusata di aver perso lo smalto innovativo dei tempi migliori, soprattutto dal punto di vista degli smartphone. Laddove la concorrenza ha già mostrato i propri piani per gli smartphone pieghevoli e il 5G, la Mela ha deciso di stare alla finestra confermando sotto i baffi che i nuovi iPhone 2019 non presenteranno grosse novità da questi due punti di vista. Ma in realtà, negli uffici di Cupertino le idee non ...