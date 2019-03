Cuneo | violenze sessuali su 13enne contattata su Instagram | arrestato un alpino

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) Ha costretto una ragazzina di 13 anni ad avere rapportiminacciandola di divulgare foto intime. Con questa accusa undi 31 anni, sposato e con figli, è statodalla polizia a, con l’accusa di violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. Il militare era entrato in contatto con la ragazzina nel 2015 viae tramite un’amica comune. In seguitò cominciò a pretendere, con pressioni e minacce, che si incontrassero di persona. Il primo abuso, secondo la squadra mobile di, è stato commesso nel 2016. Ne seguirono altri: quando lei rifiutava, il 31enne minacciava di diffondere via internet delle fotografie compromettenti. Nel 2017 la ragazza riuscì a interrompere i rapporti con il militare, ma lo scorso ottobre fudi nuovo da uno sconosciuto che le chiese delle immagini intime. Il suo disagio è stato notato nelle ...

