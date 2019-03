Blutec | arrestati vertici | spariti 16 mln Termini Imerese | operai forzano cancelli

Distratti 16 mln per la ex Fiat - arrestati i vertici della Blutec : Roma, 12 mar., askanews, - Avrebbero distratto 16 milioni di euro di finanziamenti pubblici, erogati da Invitalia per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, che dovevano sostenere il programma ...

Arrestati vertici della Blutec - sigilli a tutti gli stabilimenti in Italia. Società : “Azienda continua a essere operativa” : Roberto Ginatta e Cosimo di Cursi, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Blutec, la societa' che ha rilevato l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, sono stati posti agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di malversazione ai danni dello Stato. Contestualmente, e' stato emesso un decreto di sequestro preventivo dell'intero complesso aziendale e delle relative quote ...

Arrestati i vertici di Blutec - sequestrata l'azienda e beni per 16 milioni : Arresti domiciliari per il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della Blutec di Termini Imerese, la società che si è insediata nell'ex stabilimento Fiat. In corso di esecuzione decreto di sequestro dell'intero complesso aziendale e di beni per oltre 16,5 milioni di euro. Il blitz è scattato nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla procura della Repubblica di Termini Imerese. I ...

Blutec : arrestati Presidente e A.D. <br> Di Maio : "Non abbandoneremo i lavoratori" : Il Presidente e l'amministratore delegato di Blutec, rispettivamente Roberto Ginatta e Cosimo Di Cursi, sono destinatari di un provvedimento di arresto, ai domiciliari, con l'accusa di malversazione ai danni dello Stato in merito all’affare Termini Imerese. Di Cursi sta rientrando in Italia dall’estero, a breve gli verrà notificata la misura restrittiva.Blutec è la società che ha rilevato l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese (Palermo). ...

