huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il tratto più significativo del cosiddetto governo del cambiamento è costituito dalla combinazione di tecniche insieme assai sofisticate e assai grossolane per coprire le profonde differenze politiche e programmatiche esistenti fra le due forzea maggioranza.Tutto ciò si traduce però in autenticie in unadi credibilità. Tutto viene fatto sulla base di esigenze elettorali. Così a suo tempo si è preferito concentrare le risorse in misure assistenziali (tali sono sia il reddito di cittadinanza che le pensioni anticipate) immediatamente percepibili ai finie prossime elezioni europee che non il ricorso all'aumento degli investimenti pubblici e privati e a una riduzionea pressione fiscale che sarebbero gli strumenti cardine per aumentare crescita, occupazione e ...

AnnaLongari : RT @HuffPostItalia: Vuoti programmatici e perdita crescente di credibilità internazionale dell'Italia: questo è il Governo - cicchitto : Vuoti programmatici e perdita crescente di credibilità internazionale dell'Italia: questo è il Governo - HuffPostItalia : Vuoti programmatici e perdita crescente di credibilità internazionale dell'Italia: questo è il Governo -