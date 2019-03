Vittoria ' sub iudice' per Dovizioso

Vittoria Ducati sub judice : La Vittoria della Ducati nel Gran Premio di Qatar con Andrea Dovizioso resta sub judice. Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, infatti, dopo un primo ricorso respinto dai commissari ieri, quattro ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : la Vittoria di Andrea Dovizioso resta congelata! Verdetto sub iudice - deciderà la Corte d’Appello : La vittoria di Andrea Dovizioso nel GP del Qatar 2019 è stata congelata. La Commissione Gara ha respinto il ricorso avanzato da Honda, Suzuki, Aprilia, KTM per un’appendice giudicata irregolare sulla Ducati ma i quattro team hanno ufficialmente presentato reclamo allo Stewart Panel della FIM e dunque sarà la Corte d’Appello della Federazione Internazionale a decidere in merito. Lo spoiler montato sul forcellone posteriore, a detta ...

Mauro Pagani : "Da subito nessun dubbio sulla Vittoria di Mahmood. Ultimo è giovane - deve imparare a perdere" : "Per noi, e per me personalmente, Soldi è la canzone più moderna, meglio realizzata e più interessante del festival". A dirlo è una delle persone che hanno influito sulla vittoria di Mahmood al festival di Sanremo: Mauro Pagani, presidente della giuria d'onore del Festival ed ex polistrumentista della Premiata Forneria Marconi. Pagani ha voluto dissipare ogni dubbio sulla scelta del vincitore dopo le polemiche ...

Australian Open - Petra Kvitova commovente : “la mia Vittoria due anni fa dopo l’aggressione subita” : Petra Kvitova è stata vittima di un’aggressione due anni fa, un uomo armato di coltello ha ferito la tennista alla mano complicandone la carriera “Volevo vincere e alzare il trofeo, ma penso di avere già vinto due anni fa. Per me è tutto incredibile, ancora non mi rendo davvero conto di avere giocato la finale“. Petra Kvitova non perde il sorriso dopo la sconfitta nella finale dell’Australian Open contro la ...