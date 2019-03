Mara Maionchi a X Factor? Le sue parole sulla nuova edizione del programma

Che tempo che fa - il divertente siparietto tra Luciana Littizzetto e Mara Maionchi : “La sintesi è necessaria e le parolacce aiutano. Siamo femmine turpiloquex” : Alla fine del consueto monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che Fa (Rai1) entra a sorpresa Mara Maionchi ed inizia un esilarante siparietto sulla capacità di sintesi del turpiloquio al grido “Siamo femmine turpiloquex”. L'articolo Che tempo che fa, il divertente siparietto tra Luciana Littizzetto e Mara Maionchi: “La sintesi è necessaria e le parolacce aiutano. Siamo femmine turpiloquex” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mara Maionchi : "X Factor? Non credo di rifarlo - è troppo faticoso" : "Non credo di rifare ancora X Factor. Non lo so... Gli anni passano, i bimbi crescono, io invece calo... è un programma faticoso e comporta una responsabilità pesante perché se dai un consiglio sbagliato a un ragazzo lì non hai tempo di recuperare" Così Mara Maionchi a Fabio Fazio che a Che Tempo Che Fa le chiede se sarà ancora in giuria nella prossima edizione di X Factor, la tredicesima, che dovrebbe andare in onda nell'Autunno ...

Nuoto – Trofeo Città di Milano : Federica Pellegrini super nei 200 sl sotto gli occhi di Mara Maionchi : Federica Pellegrini super al Trofeo Città di Milano: l’azzurra vince i 200 sl libero sotto gli occhi di una divertita Mara Maionchi, spettatrice d’eccezione La nona edizione del Trofeo Città di Milano, torneo che apre il 2019 azzurro e mondiale, inizia nel migliore dei modi per Federica Pellegrini. La stella del Nuoto azzurro trionfa nei 200 sl in 1’57’18’ (27”17, 56”76, 1’27”01), poiszionandosi davanti a ...

Baci Perugina San Valentino 2019 : frasi di Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti : Baci Perugina San Valentino 2019: frasi di Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti testimonial dei Baci Perugina per questo San Valentino. I due hanno scritto 31 frasi romantiche che compariranno sui bigliettini all’interno dei cioccolatini più famosi d’Italia. Il cantante e la talent scout sono gli ultimi di una lunga serie di Vip che hanno partecipato all’iniziativa promossa dalla Perugina; nel corso degli ...

Mara Maionchi : età - tumore - figlie e marito. Cosa ha avuto la donna : Mara Maionchi: età, tumore, figlie e marito. Cosa ha avuto la donna Chi è Mara Maionchi Nata a Bologna il 22 aprile 1941 Mara Maionchi, 77 anni, è una produttrice discografica e un personaggio televisivo. Oltre al talento, il pubblico ama l’approccio ironico e dissacrante che caratterizza Mara. La partecipazione, infatti, a programmi come Celebrity Masterchef e X Factor, in cui la personalità della donna si è potuta mostrare interamente, le ...

Mara Maionchi - "Loredana Bertè meritava i primi tre"/ "Sanremo? Mahmood sorpresa - Baglioni invece.." : Mara Maionchi si dispiace per la canzone di Loredana Bertè che avrebbe meritato secondo lei di finire fra le prime tre ecco cosa dice

Lo show del concorrente torinese che ha commosso Mara Maionchi : Nella nella terza puntata andata di Italia's Got Talent, il concorrente torinese Amos Massingue con la sua performance ha lanciato un messaggio universale contro lo gli sprechi della plastica per ...

Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti firmano i bigliettini dei Baci Perugina. Lei : “Un bacio è la virgola rosa tra le parole : ciao - io esco” : “Un Bacio è la virgola rosa tra parole: ciao, io esco“. “L’amore parla con i Baci”. Due frasi d’amore, una molto ironica, l’altra romantica. A scriverle sono stati rispettivamente Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti che sono i due nuovi autori dei bigliettini dei Baci Perugina edizione San Valentino. Oltre trenta pensieri dei quali 25 scritti a quattro mani e sei scritti da Mara: “I miei biglietti ...

Mara Maionchi : 'Ecco la differenza tra Italia's Got Talent e XFactor' : 'Qui a Italia's Got Talent abbiamo meno ansia, perché se non ti piace un concorrente finisce lì. - commenta Mara Maionchi - A X Factor devi lavorare con i ragazzi, è...

Federica Pellegrini giudice viscerale - diretta - autentica - sincera. Ma Mara Maionchi si mangia la scena : Federica una di noi, ma Mara si mangia la scena. Buona la prima e simpatica l’idea di inserire Federica Pellegrini tra i quattro giudici di Italia’s Got Talent edizione 2019 su TV8. Anche se tra Claudio Bisio e Frank Matano c’è pure un’altra new entry, Mara Maionchi che, a dire il vero, avendo quei quindici anni di esperienza tv e mezzo secolo nello showbiz italiano in più, della campionessa olimpica si è sgraffignata primi piani, bestemmione e ...

Mara Maionchi : «Ecco la differenza tra Italia's Got Talent e XFactor» : 'Qui a Italia's Got Talent abbiamo meno ansia, perché se non ti piace un concorrente finisce lì. - commenta Mara Maionchi - A X Factor devi lavorare con i ragazzi, è molto più complicato'. Mara ...

Italia's got talent 2019 - prima puntata : golden buzzer di Mara Maionchi : ...