L' Arsenal batte il Manchester

Europa League : il Rennes batte l'Arsenal - il Siviglia bloccato in casa : I francesi, guidati da Julien Stéphan, figlio dell'assistente di Deschamps nella nazionale campione del mondo, si scuote nel finale di primo tempo. Al 40' l'Arsenal resta in dieci per il secondo ...

Arsenal - Lacazette show in allenamento : batte due portieri - poi esulta. VIDEO : Due portieri a difendere la porta? Nessun problema, se ti chiami Alexandre Lacazette . L'attaccante francese dell' Arsenal , recentemente squalificato in Europa League per una gomitata e che per ...

Emery cambia l’Arsenal e batte 2-0 il Chelsea di Sarri : L’Arsenal e lo United si riportano a meno tre Finisce 2-0 il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Un derby tutto sommato senza storia, che l’Arsenal conduce in porto senza soffrire. È bastato un primo tempo dominato per segnarne due alla squadra di Sarri per poi controllare piuttosto comodamente nella ripresa. Per Sarri un altro derby perduto dopo quello 3-1 contro il Tottenham. Una partita senza particolari sussulti. Non ...

Premier League - il West Ham batte l'Arsenal. Ramsey in campo nella ripresa : LONDRA - Vittoria del West Ham contro l'Arsenal per 1-0 nel derby londinese che ha aperto il programma della 22.a giornata di Premier League. In campo, oggi, Liverpool e Chelsea contro Brighton e ...