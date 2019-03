La Lega vuole autonomie e cantieri E nel M5s si apre una ' riflessione' su Toninelli

Lega vuole Autonomia e cantieri aperti - crepe M5s su Toninelli - : Salvini aveva promesso ai governatori leghisti Attilio Fontana e Luca Zaia di chiudere su un testo definitivo alla fine della scorsa settimana per poi intestarsi la trattativa politica con Di Maio e ...

Lega vuole Autonomia e cantieri aperti - crepe M5s su Toninelli : All'indomani della lettera di Giuseppe Conte alla societa' Telt che ha, almeno in via temporanea, sbloccato l'impasse governativa sull'Alta velocita' Torino-Lione, Luigi Di Maio tira un sospiro di sollievo e assicura che il governo durera' "altri quattro anni". "Andremo avanti a lungo", gli fa eco l'altro vice premier, Matteo Salvini. Ma il leghista, che avrebbe preteso il via libera 'pieno' ai bandi Tav e non solo agli avvisi, come avverra' ...

Guerra (Legale) tra Sami e Finlandia : l’unico popolo indigeno europeo vuole mantenere l’autonomia. E l’Onu lo appoggia : Dopo aver vissuto la persecuzione razziale, subito il tentativo dei coloni nordeuropei di cancellare la loro cultura ed essere stati vittima, nei primi decenni del Novecento, di un programma di sterilizzazione forzata, i Sami, l’unico popolo indigeno europeo, vede la propria autonomia, conquistata dopo un secolo Foto di Pekka Sammallahti di battaglie, di nuovo a rischio. Il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha dichiarato ...

Tav - ora è scontro sui bandi. M5s vuole impegno politico da parte della Lega : Una soluzione tecnica "e' a portata di mano" ma "serve una volonta' politica", ha sottolineato Luigi Di Maio invitando di nuovo Matteo Salvini al tavolo per trovare una intesa sulla Tav ed evocando anche una prova di forza nel Consiglio dei ministri, per arrivare ad un atto che blocchi i bandi di gara sulla Torino-Lione. La tesi e' che lui e il premier Giuseppe Conte, "attraverso un percorso scevro da posizione idelogiche", siano su una linea ...

Alexander Pereira : “È stata la Lega a portare i sauditi dentro la Scala. Qualcuno vuole farmi fuori” : Forse diventerà un «caso» storico. Alexander Pereira potrebbe essere il primo sovrintendente nella storia dei teatri d’opera, in crisi finanziaria da quando esistono, a non essere riconfermato per aver trovato dei soldi e non per averne spesi troppi. Da giorni, a Milano non si parla che della battaglia sui petrodollari sauditi. La notizia è che Ria...

Per la Lega il vero nemico della donna è chi vuole la parità di genere nella società : Un cartello messo online dagli esponenti della Lega di Crotone elenca sei potenziali pericoli che mettono a rischio la funzione della donna nella società. Nel manifesto, pubblicato in occasione dell'8 marzo, si punta il dito contro chi "strumentalizza la donna, come anche i migranti e i gay, per finalità meramente ideologiche al solo scopo di fare 'rivoluzione'".Continua a leggere

Droga - la Lega vuole raddoppiare le pene per chi spaccia : Il ministro dell'interno Salvini presenta la nuova legge per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti: "Dobbiamo dire...

LIVE Volley - SuperLega 2019 in DIRETTA : risultati 3 marzo. Trento rischia a Milano - Perugia vuole volare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 23^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Oggi domenica 3 marzo sono in programma ben sei partite dopo che Castellana Grotte ha sconfitto Siena nell’anticipo, si potrebbe delineare la classifica generale quando mancano appena tre turni al termine della regular season. La capolista Perugia farà visita a Ravenna e punta al successo per mettere pressione ...

Rai - addio alle vecchie reti : otto nuove strutture. E la Lega vuole i talk : La politica, da destra a sinistra, dai sovranisti ai dem, dai forzisti a tutti gli altri, scatena la guerra contro la 'rivoluzione' - così la chiama il suo autore, Fabrizio Salini, ad della Rai - ...

La Lega vuole il 5G in Italia senza Huawei - ritorna l’ipotesi golden power contro i cinesi : Il 5G in Italia sembra costellato più da ostacoli di natura diplomatica piuttosto che da quelli di natura tecnica e l'ultimo aggiornamento sull'argomento vede la Lega di Matteo Salvini contro Huawei: una nuova interrogazione parlamentare mira a sciogliere gli attuali accordi per l'infrastruttura della rete ultra veloce cvon l'aziende cinese, utilizzando il ben noto golden power. Le accuse ai danni del brand sono sempre quelle di mettere in ...

Nba - la Lega vuole abbassare l'età minima a 18 anni : per evitare rischi come nel caso-Williamson : Fra qualche mese il nome di Zion Williamson sarà sulla bocca di tutti: la stella di Duke University riceverà l'onore della prima chiamata nel draft NBA e il suo futuro ha già un aspetto definito, dato ...