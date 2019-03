Juventus | contro l' Atletico serve la partita perfetta per evitare un fallimento

Anche alla Juventus i tifosi veri contro gli ultras : “Stanno perdendo soldi e potere” : Gli strascichi dell’inchiesta “Alto Piemonte” Il fenomeno è comune. Da una lato la tifoseria genuina, che per andare allo stadio paga il biglietto e ci va per assistere alla partita e tifare per la propria squadra. Dall’altra chi ha fatto del tifo un lavoro e segue logiche incomprensibili per chi vuole trascorrere due ore a guardare una partita di calcio e i propri beniamini. È accaduto a Napoli con la Curva B che nel primo tempo di ...

Curva Sud Juventus - la protesta contro la società : offese al presidente Agnelli : Curva SUD Juventus, la protesta – Ha fatto rumore, molto rumore, il silenzio della Curva Sud ieri sera in occasione della partita tra Juventus e Udinese. Il 27esimo turno di Serie A si è aperto con la vittoria dei bianconeri contro i friulani; un successo che ha momentaneamente portato Allegri a +19 in classifica sul […] L'articolo Curva Sud Juventus, la protesta contro la società: offese al presidente Agnelli proviene da Serie A ...

Juventus - litigio tra le curve contro l'Udinese : il tifo bianconero è diviso : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il diverbio è avvenuto al 39' del primo tempo quando la curva Scirea ha deciso di rombere il silenzio per ricordare simbolicamente le trentanove ...

Juventus - contro l’Atletico possibile difesa a 3 : le parole di Allegri : Juventus – Vince in campionato il club bianconero, costretto però a registrare le defezioni di alcuni giocatori importantissimi negli equilibri tattici di Allegri. Ieri sera Barzagli è stato costretto ad uscire in anticipo, per un fastidio muscolare che gli impedirà di esserci contro l’Atletico. Stessa sorta occorsa a De Sciglio, fermatosi alla vigilia del match […] More

Juventus-Udinese - Allegri : “Contro l’Atletico con un solo terzino” : JUVENTUS UDINESE 4-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro l’Udinese: “Per la gara contro l’Atletico Madrid credo di avere a disposizione un solo terzino, perché De Sciglio non sarà recuperato. Vedremo, qualcosa bisogna fare. Servirà tecnica ed ampiezza, saremo comunque […] L'articolo Juventus-Udinese, Allegri: ...

Curva Sud Juventus - cori contro la Nord : è scontro tra i gruppi : Curva SUD Juventus – La vittoria della Juve sull’Udinese è stata turbata da un episodio molto spiacevole sugli spalti. Scambio di insulti, infatti, tra la Curva Sud e la Curva Nord della Juve. La Nord ha supplito allo sciopero della Sud, incitando la squadra dal primo minuto. Diversamente dall’altra Curva, in silenzio fino a metà […] More

Juventus - allenamento Champions : travolta l'Udinese - ora tutto contro l'Atletico Madrid : Una Juventus in formato Champions League: i bianconeri di Max Allegri travolgono 4-1 l'Udinese nell'anticipo della 27esima giornata di Serie A, proficuo "allenamento" in vista del ritorno degli ottavi di Champions di martedì contro l'Atletico Madrid. La forma è buona, le indicazioni però sono parzia

La Juventus Women per la prima volta all'Allianz Stadium contro la Fiorentina : La partita, l'ottava di ritorno, è prevista per domenica 24 marzo alle ore 15, in diretta anche su Sky Sport Serie A , con ingresso gratuito. Ufficializzati pure gli orari e le date delle semifinali ...

Juventus - la probabile formazione contro l'Udinese : CR7 riposa in vista della Champions : Questa mattina, la Juventus si è data appuntamento alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della partita di stasera contro l'Udinese. Massimiliano Allegri, infatti, ha deciso di non portare in ritiro i suoi ragazzi e dunque la squadra si è ritrovata stamani. Il tecnico livornese ha voluto concedere qualche ora in più ai suoi ragazzi visto che la prossima settimana ci saranno tanti impegni. Stasera Allegri farà un ampio turnover ...

Juventus - titolarissimi a riposo contro l'Udinese : Alex Sandro potrebbe giocare in attacco : La Juventus, in mattinata, si è allenata per preparare il match di domani sera contro l'Udinese. Massimiliano Allegri, in vista della sfida di domani farà molto turn-over, visto che poi, martedì, ci sarà la sfida decisiva di Champions League contro l'Atletico Madrid. Per questo motivo, contro l'Udinese, diversi titolarissimi riposeranno, a partire da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini: molto probabilmente anche Cristiano Ronaldo rifiaterà. In ...

Udinese - Nicola : “Alla Juventus sono ‘cannibali’ - contro di loro la nostra Champions” : Vigilia di Juventus-Udinese. Domani sera torinesi e friuliani si affronteranno nell’anticipo del venerdì. Alle parole di Allegri, che ha parlato di esclusioni eccellenti, fanno seguito quelle del tecnico Davide Nicola nella consueta conferenza stampa pregara. “La partita di domani – afferma l’allenatore – sarà la nostra Champions. In settimana ho esordito con i ragazzi con una semplice valutazione sui numeri: ...