Inter-Eintracht Francoforte in tv | orario d’inizio | data e su che canale vederla

Eintracht - il ds Bobic : 'Dusseldorf e Inter a distanza di tre giorni? Niente di strano. Bundes meglio dell'Europa' : Poi Milano si raggiunge in un'ora d'aereo, non è un viaggio intorno al mondo. Con tutto l'impegno che metteremo a Milano e tutta la gioia per essere ancora impegnati in Europa, la Bundesliga è sopra ...

Inter - ESCLUSIVO Lapo De Carlo - RMC Sport - : "Grande concentrazione con l'Eintracht. Siamo sicuri che Spalletti sia contento di recuperare Icardi?" : Abbiamo colto l'occasione per Interpellare Lapo De Carlo , giornalista e conduttore di 'RMC Sport' che ai nostri microfoni in ESCLUSIVA ha commentato così la situazione attuale nerazzurra : Lapo De ...

Ieri l' Inter ha pareggiato 0-0 contro l' Eintracht Francoforte , match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League . Mancava ancora l'ex

Inter-Eintracht Francoforte - Europa League : partita in chiaro su TV8 il 14 marzo : L’Inter ospiterà la Spal nel weekend. Dopo il match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A, i nerazzurri saranno chiamati ad affrontare nuovamente l’Eintracht Francoforte. La partita di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League verrà disputata giovedì 14 marzo 2019. Il fischio d’inizio a San Siro sarà fissato per le ore 21:00. A trasmettere la sfida in diretta tv sarà TV8. Dunque, non sarà in esclusiva su Sky, ma anche in ...

Inter spreca e soffre - 0-0 con Eintracht : L'Inter esce indenne da Francoforte, strappando uno 0-0 all'Eintracht in una partita a due volti in cui i nerazzurri sprecano, poi soffrono ma tengono. Un pareggio che lascia tutto aperto in vista del ritorno tra una settimana a San Siro e per gli uomini di Spalletti (che perde Perisic per infortunio) resta l'amaro dell'errore dal dischetto di Brozovic. Risposte aveva chiesto il tecnico prima della gara e risposte sono arrivate, almeno in parte, ...

Eintracht-Inter - Spalletti : “Faccio i complimenti ai ragazzi” : EINTRACHT INTER 0-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del pareggio contro l’Eintracht Francoforte in Europa League: “Vanno fatti i complimenti ai ragazzi perché hanno giocato con autorità, con personalità soprattutto nell’impatto della partita che era difficilissimo. La considerazione va fatta in base alla […] L'articolo ...

