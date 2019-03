Influenza aviaria | muore 35 enne nel vibonese | comunità sconvolta

Riprendono due studi che potrebbero rendere più pericolosa l’ Influenza aviaria : (foto: Sebastian Gollnow/ Getty Images) Dopo più di quattro anni di pausa, riprenderanno due studi di laboratorio che hanno l’obiettivo di modificare i virus dell’influenza aviaria in modo da renderli più potenti, più trasmissibili e quindi più rischiosi per noi esseri umani. Ad annunciarlo è uno speciale della rivista Science, secondo cui uno dei due progetti avrebbe già ricevuto finanziamenti dall‘Istituto nazionale per le ...

Meningite batterica e Influenza aviaria : due casi sospetti in Sardegna : Paura in Sardegna dove due persone anziane sono ricoverate, in grave condizioni e in prognosi riservata in Ogliastra, per sospetta Meningite batterica e per un sospetto caso di influenza aviaria (H1N1). Si tratta di due ogliastrini rispettivamente di 84 e 70 anni. La notizia, anticipata dall’Unione Sarda è stata confermata all’ANSA dal direttore sanitario della struttura Luigi Ferrai. L’uomo di 84 anni ha gia’ iniziato la ...