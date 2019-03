Grillo | Contraria all' obbligo | ma per morbillo serve

blogo

(Di lunedì 11 marzo 2019)Ancora una volta la Ministraha ribadito la sua contrarietà all'vaccinale, che considera "un fatto politico e non scientifico". Ancora una volta, dunque, la Ministra pentastellata rifiuta il confronto con la realtà visto che solo dopo l'introduzione dell'è stata raggiunta, in diversi casi, la soglia minima di sicurezza del 95% di copertura raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità. L'obiettivo non è stato però ancora centrato per tutte le regioni e per tutte le malattie più pericolose.L'obiettivo dovrebbe essere quello di prevenire eventuali epidemie, ma la Ministra - medico di professione - ha un'opinione diversa. Secondo lail Decreto Lorenzin è stata "una misura emergenziale nata dalla necessità di colmare un gap di coperture creatosi in diversi anni precedenti e da quella di rispondere all'epidemia di. I dati sono migliorati ...

corradomontaggi : RT @lauracesaretti1: La ministra della salute Grillo (di nome e di fatto) si dice “contraria per principio alle vaccinazioni obbligatorie”.… - NicolettaMarch3 : RT @tdrclaudio: Giulia Grillo: “L’obbligo di vaccino? Contraria per principio, ma sul morbillo rimanga” 10 MARZO 2019 Un ministro della Sa… - ERivetta : RT @lauracesaretti1: La ministra della salute Grillo (di nome e di fatto) si dice “contraria per principio alle vaccinazioni obbligatorie”.… -