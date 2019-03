F1 – Comincia finalmente lo spettacolo | si parte con il Gp d’Australia | ecco ORARI e

sportfair

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il Mondiale di Formula 1 scatta a Melbourne con il Gp d’Australia,come seguire l’intero week-end di gara Si, il Mondiale di Formula 1in Australia nel prossimo week-end. Cresce l’attesa in vista dell’ouverture di Melbourne, dove Ferrari e Mercedes torneranno a darsi battaglia per il titolo, con un occhio di riguardo anche alla Red Bull.Il primo appuntamento in programma è la conferenza stampa dei piloti che si terrà giovedì, seguita poi dal venerdì di libere in cui le monoposto scenderanno per la prima volta in pista. Sabato poi le attese qualifiche e domenica infine la gara, fissata ad uno proibitivo per l’Europa: ovvero le 6:10 del mattino.il programma completo: Giovedì 14 marzo Ore 6:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HDVenerdì 15 marzo Ore 2:00 – Prove Libere 1 in diretta ...

