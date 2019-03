Ethiopian Airlines | il racconto choc dei testimoni | Fumo e fuoco a bordo | l' aereo

Addis Abeba - precipita un aereo dell'Ethiopian Airlines : 157 vittime - tra cui 8 italiani : Un aereo dell'Ethiopian Airlines è precipitato pochi minuti dopo il decollo da Addis Abeba, in direzione Nairobi. L'amministratore delegato della compagnia aerea ha dichiarato che il pilota si era accorto e aveva segnalato la presenza di problemi tecnici, chiedendo un atterraggio di emergenza. Il velivolo si è schiantato al suolo poco dopo nei pressi di Bishoftu, a circa 62 chilometri di distanza a sud-est dalla capitale etiope: la partenza era ...

Incidente aereo Ethiopian Airlines : Save the Children conferma la morte del suo operatore : “E’ con profonda tristezza che confermiamo la perdita del nostro caro collega Tamirat Mulu Demessie, anche lui a bordo del volo 302 della Ethiopian Airlines precipitato ieri“. Questo quanto si legge nel comunicato di Save the Children. Tamirat Mulu Demessie era un consulente specializzato in protezione dei minori in contesti di emergenza e da diverso tempo lavorava per Save the Children. “Tamirat era di base ad Addis ...

Aereo Ethiopian Airlines : arriva la conferma - trovate entrambe le scatole nere : L’Ethiopian Airlines conferma che sono state ritrovate entrambe le scatole nere del Boeing precipitato, cioè il cockpit voice recorder, con le registrazioni audio in cabina di pilotaggio, e il digital flight data recorder, che registra i parametri di volo. Lo rende noto la compagnia aerea con un comunicato. “Dopo una triste ricerca, da parte della squadra di soccorso, della scatola nera dell’Aereo B737- Max 8 che si è ...

Schianto Ethiopian Airlines - ritrovate le scatole nere del velivolo. Procura Roma apre inchiesta per morte degli 8 italiani : Sono state ritrovate le scatole nere del velivolo Boeing 737-8 Max della Ethiopian Airlines che si e' schiantato ieri subito dopo il decollo dall'aeroporto di Addis Abeba con a bordo 157 passeggeri e' stata recuperata dagli investigatori sul luogo dell'incidente. La notizia giunge dopo che Ethiopian Airlines ha annunciato il ritiro a tempo indeterminato della sua flotta di velivoli Boeing 737-8 Max dopo l'incidente. E' quanto reso noto dalla ...

Ethiopian Airlines - ritrovati i registratori di bordo del 737 Max precipitato : Dopo lunghe ricerche, da parte delle squadre di soccorso intervenute sul luogo dello schianto del volo ET302 di Ethiopian Airlines , sono stati ritrovati sia il Registratore Digitale dei Dati di Volo, ...

Il Boeing 737 Max del volo Ethiopian Airlines è un aereo sicuro? : Un Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines all’hangar di Nairobi, in Kenya (foto: SIMON MAINA/AFP/Getty Images) Domenica 10 marzo un aereo dell’Ethiopian Airlines diretto a Nairobi, in Kenya, è precipitato ad Addis Abeba, in Etiopia. Tutte le 157 persone a bordo, tra cui otto italiani, sono morte nello schianto. Le cause dell’incidente, avvenuto appena sei minuti dopo il decollo, non sono ancora note. Il velivolo era in ...

Ethiopian Airlines - il sospetto dell'esperto sull'aereo caduto : cosa non sapevano i piloti : Dietro il disastro dell'aereo caduto della Ethiopian airlines cresce il sospetto degli esperti su un nuovo software di controllo, per il quale la Boeing aveva già diffuso un allarme il 6 novembre 2018. In quell'occasione, la ditta produttrice del 737-800 Max aveva messo in guardia su quel programma,

Disastro aereo Ethiopian Airlines : più di 20 mila italiani impegnati nella cooperazione internazionale : Alla stessa maniera delle 8 vittime italiane del Disastro aereo del’Ethiopian Airlines, sono 20.090 i nostri connazionali impegnati direttamente nella cooperazione internazionale, tra i quali ben l’86% opera all’estero per un totale di 17.286. Questo quanto dice l’analisi della Coldiretti, sulla base dei dati Open cooperazione, che esprime cordoglio per la tragedia che ha portato 157 vittime del volo Ethiopian ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : la Procura di Roma apre un’indagine : La Procura di Roma ha aperto un’indagine senza indagati né ipotesi di reato in merito alla morte degli 8 cittadini italiani che hanno perso la vita nell’incidente aereo verificatosi ieri in Etiopia. Nel Disastro sono morti l’assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana, l’archeologo Sebastiano Tusa, il presidente del Cisp, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, Paolo Dieci, 3 volontari della Africa ...

Incidente Ethiopian Airlines - forse dovremmo frenare l’entusiasmo per la tecnologia nei trasporti : Il disastro aereo della Ethiopian Airlines arriva a distanza di pochi mesi da un analogo Incidente in Indonesia. I due eventi catastrofici hanno in comune il velivolo, in entrambi i casi un Boeing 737 Max. Mentre – è ovvio – si sa ancora poco dello schianto dell’aereo diretto a Nairobi, il crash della Lion Air dello scorso autunno è stato oggetto di approfondimenti e di conseguenti iniziative. Il lavoro degli esperti dell’Indonesian ...

