Douglas Costa ancora ko

Juve - Allegri : 'Douglas Costa ko. No ai 4 attaccanti' : Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid: 'Qualche goccia manca, ci dispiace che Douglas Costa non ci sia perché oggi si è di nuovo fatto male . Domani bisogna andare a mille. Quattro ...

Juventus - Douglas Costa out contro l’Atletico : infortunio per il brasiliano durante l’allenamento : Douglas Costa non prenderà parte al match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid: il calciatore si è infortunato durante l’allenamento Alla vigilia match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid arriva una tegola per i bianconeri. Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport, ha infatti annunciato l’infortunio di Douglas Costa. Una ...

Juve - il piano di Allegri per Douglas Costa : Douglas Costa è pronto a scattare verso l' Atlético Madrid . Come scrive La Gazzetta dello Sport , Max Allegri vede il brasiliano come arma in più per tendere l'agguato ai Colchoneros , con Arias e Juanfran bersagli privilegiati per le scorribande dell'ex Bayern. Probabile il suo utilizzo a ...

Allegri : Cinque vittorie allo scudetto. Douglas Costa recupera : ROMA - Un poker all'Udinese che rinfranca in vista Atletico e che viene messo già alle spalle: Allegri fa i conti scudetto per la Juve nell'immediato postpartita. 'Siamo a 75 punti a undici partite ...

Juventus : si tenta di recuperare Douglas Costa per la gara con l'Atletico : Mancano ormai pochissimi giorni alla partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League del 12 marzo contro l'Atletico di Madrid. Per la Juventus si tratta di una sfida decisiva. E, vista anche la clamorosa eliminazione della Roma contro il Porto di ieri sera, assume un significato particolare per tutto il calcio italiano. Ecco perché alla Continassa si starebbe cercando di mettere insieme la squadra più competitiva possibile. Andando ...

Infortunio Douglas Costa - aggiornamenti : ecco quando tornerà : Infortunio Douglas Costa- La Juventus e Massimiliano Allegri incrociano le dita in vista del ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid. Come annunciato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, il tecnico spera di recuperare Douglas Costa in occasione della super sfida contro l’Atletico Madrid. Un recupero che permetterebbe ai bianconeri di poter contare su un […] L'articolo Infortunio Douglas Costa, ...

Juve verso l'Atletico : Dybala sì - Douglas Costa spera : TORINO - A dispetto della partita che attende la Juventus tra cinque giorni, il clima in casa bianconera è assolutamente sereno. Lo dimostrano i tanti selfie che i giocatori hanno scattato ieri al ...

Infortunio Douglas Costa - ultimissima : ci sarà contro l’Atletico? : Infortunio Douglas Costa- Come riportato dall’ultimo report sull’allenamento bianconero, Douglas Costa continua a lavorare a parte in vista del super match di Champions League contro l’Atletico Madrid. La sensazione è che Allegri non voglia forzare il rientro contro l’Udinese, per poi avere il giocatore a disposizione in vista della sfida contro l’Atletico Madrid. Un ko […] More

Infortunio Douglas Costa - ci sarà contro l’Atletico? Ecco la verità! : Infortunio Douglas Costa- La Juventus si prepara a riabbracciare Douglas Costa dopo l’Infortunio muscolare che ha costretto l’esterno brasiliano ad alzare bandiera bianca nel giro dell’ultimo mese. Allegri punta a recuperare il giocatore in vista della sfida più importante della stagione, ovvero quella contro l’Atletico Madrid in programma il 12 marzo all’Allianz Stadium. Il tecnico […] More

Juventus : Khedira svolge allenamenti personalizzati - pessimismo per Douglas Costa : Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo un giorno di riposo. Oggi, al JTC si è rivisto Sami Khedira che sta meglio e presto potrebbe tornare in campo. Il tedesco, come ha comunicato il club bianconero, ha svolto una visita cardiologica dalla quale si è evinta una buona evoluzione clinica. Khedira svolgerà anche una serie di allenamenti personalizzati e la prognosi è di circa un mese che va calcolato dalla data ...