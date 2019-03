motorinolimits

(Di lunedì 11 marzo 2019) Al Salone di Ginevra,presenta, una vettura unica, in grado di portare ancora più raffinatezza e performance al SUV ad alte prestazioni. L’arrivo disegna l’inizio di una nuova era per le auto prestazionali, con un’interpretazione estremamente attuale del concetto di sportività. Un modello unico nel segmento, in … L'articoloMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

Saralamalfa89 : Cupra Ateca Special Edition, raffinatezza e prestazioni al top - motorionline : #Cupra #Ateca Special Edition: nuova versione al top per raffinatezza ed esclusività [FOTO] - Saralamalfa89 : Cupra Ateca Special Edition, raffinatezza e prestazioni al top -