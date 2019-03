Apre a Roma una galleria sui rapporti tra arte e neuroscienze

Schianto Ethiopian Airlines - ritrovate le scatole nere del velivolo. Procura Roma Apre inchiesta per morte degli 8 italiani : Sono state ritrovate le scatole nere del velivolo Boeing 737-8 Max della Ethiopian Airlines che si e' schiantato ieri subito dopo il decollo dall'aeroporto di Addis Abeba con a bordo 157 passeggeri e' stata recuperata dagli investigatori sul luogo dell'incidente. La notizia giunge dopo che Ethiopian Airlines ha annunciato il ritiro a tempo indeterminato della sua flotta di velivoli Boeing 737-8 Max dopo l'incidente. E' quanto reso noto dalla ...

Papa riceve leader dei Mormoni - domenica Apre il tempio a Roma : Città del Vaticano, 9 mar., askanews, - Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza Russell M. Nelson, presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, i cosiddetti Mormoni, a Roma ...

Medicina : morte dell’ematologo Lo Coco - la Procura di Roma Apre un’indagine : La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte di Francesco Lo Coco, 63 anni, ematologo di fama internazionale, ordinario a Tor Vergata, suicidatosi domenica scorsa. L’ipotesi di reato, come sempre avviene in questi casi, è istigazione al suicidio. Secondo quanto appreso, domenica, poco dopo le 14, mentre era a pranzo in un ristorante davanti al Foro Italico, improvvisamente Lo Coco si è alzato dicendo che doveva andare in bagno, invece è ...

A Roma la Galleria Borghese riApre al pubblico i depositi : Roma, 6 mar., askanews, - La Galleria Borghese riapre i depositi: le visite guidate per il pubblico, a partire da marzo, si svolgono ogni mercoledì e sabato alle 15.30. La visita guidata è gratuita, ...

Roma Apre le porte alla Cina : L'Italia si prepara a diventare il primo Paese del G7 a sostenere formalmente la 'Belt and Road', la nuova Via della Seta voluta dal presidente cinese Xi Jinping, in una mossa che ha ricevuto un duro responso dalla Casa Bianca e che è destinata a causare allarme a Bruxelles. Lo riporta il Financial Times citando il sottosegretario allo Sviluppo economico Michele Geraci, secondo cui Roma si prepara a firmare un MoU di supporto al piano ...

Mino Pecorelli - la procura di Roma riApre le indagini sull’omicidio e delega la Digos : Dopo la richiesta avanzata alcune settimane fa dalla sorella, la procura di Roma ha avviato una nuova indagine in relazione all’omicidio di Mino Pecorelli, il giornalista ucciso il 20 marzo del 1979 nella Capitale. I magistrati di piazzale Clodio hanno affidato delega agli uomini della Digos per svolgere una serie di accertamenti preliminari dopo l’istanza depositata negli uffici della procura da Rosita Pecorelli il 16 gennaio scorso. Nel ...

Il Papa Apre archivi su Pio XII - il rabbino di Roma di Di Segni : “Il nostro giudizio storico su cosa accadde non cambia” : Nel 2020 il Vaticano aprirà gli archivi vaticani del pontificato di Papa Pio XII. Ma la reazione del mondo ebraico è di cauta apertura, sì, ma anche di freddezza, al limite dello scetticismo. Il più chiaro è il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni: “Non abbiamo dubbi su quello che sia successo. Il nostro giudizio storico sugli eventi non cambia“. Per Di Segni “dovranno uscire fuori cose clamorose per smentire i dati oggettivi ...

Roma - Apre la nuova sede all'Eur. C'è anche il premier "tifoso" Conte : Non c'è sfarzo, ma eleganza asciutta e rigorosa. E un feeling perfetto con l'architettura classica del complesso dell' Eur che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere un polo della cultura imperiale ...

Procura Roma Apre fascicolo su figlia ambasciatore Nord Corea : Roma, 22 feb., askanews, - La Procura di Roma indaga sul caso di la figlia 17enne dell'ex ambasciatore della Corea del Nord nella Capitale, che sarebbe tornata in patria il 14 novembre scorso. Il ...

Calcio - Serie A 2018/2019 25a giornata : Apre Milan-Empoli - trasferte a Firenze e Bologna per Inter e Juve. C’è il Parma per il Napoli mentre la Roma va a Frosinone : Appena il tempo di aggiornare la classifica e dopo soltanto quattro giorni torna il campionato con le sfide del 25° turno. Ad aprire le danze, in un insolito appuntamento del venerdì, sarà il match di questa sera tra Milan ed Empoli. A “San Siro” (fischio d’inizio alle ore 20.30) i rossoneri proveranno a blindare il quarto posto, l’ultimo utile per disputare la prossima Champions League. Un passo importante verso questo traguardo è stato fatto ...

Roma : riApre il viadotto della Magliana : Roma – Torna percorribile il viadotto della Magliana. Lo comunica sui social il sindaco di Roma Virginia Raggi. “Abbiamo portato a termine un intervento molto atteso da cittadini e automobilisti” scrive la prima cittadina. Dopo circa otto mesi riapre quindi uno snodo importante per la viabilità cittadina. Durante i lavori ci sono stati, come era fisiologicamente impossibile che non accadesse, molti disagi per gli automobilsti. ...

Autonomia - si Apre il caso Roma. Raggi vede Conte : ora più poteri : Ostentano sicurezza i leghisti. La ministra Erika Stefani annuncia: «Nessun allarmismo. La legge per l?Autonomia va avanti e non sono affatto allarmata. E? infondata ogni voce che...