Teofilo Cubillas | il Pelé peruviano

(Di domenica 10 marzo 2019) L’amore per la sua patria e per l’Allianz Lima, calcio insegnato ai bambini. Un numero dieci di classe che fece faville in due edizioni dei Mondiali. Il più grande calciatoredi sempredi Stefano RavagliaSe per il Grande Torino la data designata è il 4 maggio 1949, se per il Manchester United è il 6 febbraio 1958, per l’Allianz Lima il giorno più nero è l’8 dicembre 1987. Ventitre campionati, due volte semifinalista della Coppa Libertadores, l’Allianz è il club più vincente del Perù insieme all’Universitario de Deportes. Quel giorno d’inverno di trentadue anni fa, di ritorno da una partita giocata a Pucallpa e vinta 1-0, un mix di inesperienza e scarsa manutenzione dell’apparecchio, fecero precipitare in mare il velivolo a pochi chilometri da Lima. Si salvò solo uno dei due piloti, mentre a morire furono in ...