Serie A | colpo Atalanta a Marassi | battuta 2-1 la Samp

Serie C - 30^ giornata - risultati e classifiche aggiornate : solo un pareggio per la Reggina - colpo del Catania : 1/12 Giovanni Pappalardo/LaPresse ...

Serie A : Fiorentina-Lazio - il «2» colpo a 2 - 50 : ROMA - L'effetto derby potrebbe dare alla Lazio il guizzo giusto per imporsi sulla Fiorentina, almeno nelle valutazioni dei betting analyst di Snai. Sono i biancocelesti a prendersi un piccolo margine ...

Serie A : Juventus-Udinese - il colpo friulano si gioca a 10 - 00 : ROMA - Sulla base di precedenti e quote Juventus-Udinese sembra una partita a senso unico: la squadra di Allegri ha vinto cinque degli ultimi sei confronti contro i friulani e quest'anno in casa, ...

Pallavolo - Serie A1 femminile : Conegliano batte Scandicci - colpo per Monza a Cremona - risultati e classifica : Pallavolo, Serie A1 femminile, tutti i dettagli della giornata di campionato appena conclusa: risultati e classifica L’Imoco Volley Conegliano supera per 3-0 la Savino Del Bene Scandicci e consolida il primato della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. Le pantere conquistano tre punti importanti, che allargano sensibilmente il divario con le inseguitrici a quattro giornate dal termine della Regular Season: la Igor Gorgonzola ...

Basket Serie A 2019 : la Virtus Bologna sfida Milano e piazza il colpo Mario Chalmers! : Se la Virtus Bologna voleva smuovere il panorama della Serie A di Basket si può dire che ci sia ampiamente riuscita. La società bianconera, infatti, ha piazzato il colpo Mario Chalmers. L’ex playmaker dei Miami Heat (con i quali ha vinto due titoli assieme a LeBron James, Chris Bosh e Dwyane Wade) che attualmente era svincolato, dopo quattro anni, che si sono ridotti a due annate vere e proprie nei Memphis Grizzlies (costellate da numerosi ...

Basket - Serie A – Che colpo per la Virtus Bologna : arriva il 2 volte campione NBA Mario Chalmers! : Grande colpo della Virtus Bologna in vista del finale di stagione: c’è l’accordo con Mario Chalmers, playmaker dei Miami Heat campioni NBA in back to back La Virtus Bologna piazza un vero e proprio colpo da 90 in vista del finale di stagione. Le ‘V Nere’ sono pronte ad annunciare la firma di Mario Chalmers! Il 32enne nativo dell’Alaska può vantare 646 partite in NBA, giocate con la maglia dei Miami Heat e dei ...

Serie D - colpo grosso del Ciliverghe contro l’Adrense : Non sono mai partite banali quelle tra Ciliverghe ed Adrense ed anche il terzo derby stagionale conferma la regola con una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Carobbio deve rinunciare a Guerci influenzato ed arretra Vignali sulla linea dei mediani, rilanciando Mauri al rientro dalla squalifica al fianco di Zecchinato in attacco. Il pareggio dell’andata è una ferita ancora aperta ed il Ciliverghe per scacciare i fantasmi parte forte ...

Risultati Serie C / Classifica aggiornata : colpo dell'Entella! Diretta gol live score : Risultati Serie C: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite di oggi mercoledì 13 febbraio nei gironi A, C per la 26giornata.

Serie D : Bari avanti tutta - colpo del Como - : ... ArzignanoChiampo 45, Union Feltre 41, Campodarsego 40, Virtus Bolzano 37, Delta Rovigo 35, Cjarlins Muzane 31, Chions 31, Este 31, Calcio Montebelluna 28, Cartigliano 27, Belluno 25, Sport Club St. ...

Basket - Serie A : Enzo Esposito si dimette - colpo di scena a Sassari : colpo di scena nella Serie A di Basket: Enzo Esposito, allenatore della Dinamo Sassari, si è dimesso. Il coach casertano ha deciso di abbandonare la panchina dopo la terza sconfitta consecutiva ma il ko di Torino non aveva compromesso più di tanto la classifica dei sardi che sono in piena corsa per un posto nei playoff e che nel weekend devono disputare la Final Eight di Coppa Italia. Le dimissioni, presentate ieri sera, sono tutte da chiarire e ...

Risultati Serie A 23ª Giornata – Atalanta formato Champions! Finale thriller fra Torino e Udinese : colpo Frosinone : L’Atalanta batte la Spal e diventa la quarta forza del campionato. Il Torino supera l’Udinese in un Finale thriller. colpo in coda del Frosinone: i Risultati dei match della 23ª Giornata di Serie A Il pomeriggio della 23ª Giornata di Serie A regala un poker di match davvero godibili, ricchi di spettacolo e verdetti inaspettati. Apre le danze la sfida delle 12:30 che vede Bologna e Genoa dividersi un pareggio grazie ai gol di ...

Serie A - colpo Frosinone in casa Samp : 17.04 Vola l'Atalanta che rimonta la Spal ed è quarta con Roma e Lazio. colpo della 23.ma giornata del Frosinone che batte a domicilio la Sampdoria.Vince il Toro. ATALANTA-SPAL 2-1 SampDORIA-Frosinone 0-1 TORINO-UDINESE 1-0 SASSUOLO-JUVENTUS ore 18 MILAN-CAGLIARI ore 20.30 BOLOGNA-GENOA 1-1 (12.30) PARMA-INTER 0-1 (ieri) FIORENTINA-NAPOLI 0-0 (ieri) CHIEVO-ROMA 0-3 (venerdì) LAZIO-EMPOLI ...

Serie B - il Brescia conserva la vetta : 3-1 al Carpi. Colpo Palermo a Perugia : La Serie B, arrivata alla giornata numero 23, torna in campo dopo l'anticipo di venerdì, che ha visto la vittoria del Benevento sul campo della Salernitana. Il Colpo della giornata lo realizza il ...

Serie B - i risultati della 23giornata : Puscas rilancia il Palermo - colpo dello Spezia : PERUGIA-Palermo 1-2 2' e 47' Puscas, PA,, 89' Melchiorri, PE, PERUGIA , 4-3-1-2, : Gabriel; Mazzocchi, 52' Moscati,, El Yamiq, Cremonesi, Felicioli; Dragomir, Bianco, 73' Falzerano,, Kingsley; Verre;...