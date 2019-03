Serie A | 27^ giornata | diretta live | al via i secondi tempi ...

Probabili formazioni Serie B - 27^ giornata : gli schieramenti : Probabili formazioni Serie B – Si torna subito in campo per la 27^ giornata del campionato di Serie B, il torneo è entrato ormai nella fase decisiva. Nel primo match in campo il Verona contro il Perugia, la squadra di Grosso continua la corsa alla promozione. Partita interessante quella tra Cittadella e Pescara, il Brescia affronta il Cosenza in una trasferta da non sottovalutare, il Lecce davanti al pubblico amico contro il Foggia ...

Serie A - 27^ giornata : le probabili formazioni : In questo 27esimo turno di Serie A sono tante le partite interessanti. La Juventus anticipa al venerdì, in vista del ritorno di Champions contro l’Atletico Madrid. Allegri fa riposare alcuni big, primo su tutti Cristiano Ronaldo; anche Bonucci e Chiellini non saranno del match. Il Napoli va sul campo del Sassuolo, il Milan contro il Chievo per mantenere il terzo posto, l’Inter a San Siro contro la Spal per tenere il passo in ...