Napoli pareggia 1-1 col Sassuolo

Il Napoli ha solo pareggiato col Sassuolo - mica sta perdendo col Cesena : Un altro inutile psicodramma Trovo quanto meno bizzarro che nel giro di due settimane si sia passati da “che ce ne fotte del secondo posto” al panico più assoluto di farsi sfuggire lo stesso secondo posto. — Andrea (@capemur) 11 marzo 2019 Cominciamo, e sarebbe il caso di dire finiamo anche, con uno status su Facebook e un tweet. Il pareggio del Napoli contro il Sassuolo ha scatenato l’ennesima ondata di malessere social e ...

Serie A 2019 - 27^ giornata : Napoli bloccato dal Sassuolo - -18 dalla Juventus! La Lazio pareggia a Firenze : Nella serata si sono disputate due partite valide per la 27^ giornata della Serie A 2019 di calcio che si completerà domani sera con il posticipo tra Roma ed Empoli. L’esito dei due incontri incide in maniera determinante sulle posizioni che contano del nostro campionato, ormai entrato nel suo rush conclusivo (mancano undici turni al termine della stagione). Il Napoli è stato clamorosamente bloccato sul campo del Sassuolo, i partenopei ...

Risultati Ottavi di Finale Europa League : ok Napoli e Chelsea - l'Inter pareggia : Nelle sfide di andata della nuova edizione di Europa League che si sono giocate ieri alle 18.55, abbiamo assistito a partite ricche di goal e spettacolo. Il Villarreal che ha giocato in trasferta ha superato con una vittoria meritata i russi dello Zenit archiviando grazie al risultato il discorso qualificazione a meno che non ci siano cali di concentrazione al ritorno. L'altra squadra di Spagna, il Siviglia invece, non è andato oltre il pareggio ...

Fiorentina-Napoli 0-0 - Serie A : Mertens sciupa e i partenopei pareggiano : Fiorentina e Napoli hanno pareggiato per 0-0 nell’anticipo della 23^ giornata di Serie A. I partenopei, al secondo posto in classifica, si sono portati momentaneamente a otto punti di distacco dalla Juventus che domani potrà allungare nuovamente in testa alla classifica, i toscani portano a casa un punto prezioso e restano al nono posto in classifica sempre in piena lotta per un posto in Europa. Pioli opta per il 4-3-3 con Chiesa, Simeone ...