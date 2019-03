In arrivo l' App per la diagnosi del diabete | addio ago al polpastrello

Ciclismo - svelato il percorso del Giro Rosa 2019! Partenza in Piemonte e arrivo a Udine dopo dieci tappe : svelato proprio in occasione della Festa della Donna il percorso del Giro Rosa 2019, 30a edizione della più importante corsa a tappe ciclistica al femminile che si svolgerà dal 5 al 14 luglio. Saranno in totale dieci le frazioni in programma, per un totale di circa 920 km. Soltanto quattro le regioni interessate quest’anno: Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La Partenza avverrà da Cassano Spinola, piccolo comune in ...

Ciclismo : Fermi (Consiglio Lombardia) - 'bene arrivo tappa Giro Italia a Como' : Milano, 6 mar. (AdnKronos) - “Como è Ciclismo, Como è il Ciclismo: questo è un territorio che ha dato moltissimo al Ciclismo e che vanta un numero di associazioni e appassionati ineguagliabile in tutto il mondo. L’arrivo della tappa di domenica 26 maggio a Como è pertanto, dopo 32 anni dall’ultima v

Allarme a Malpensa : deviati i voli in arrivo dopo che una luce è apparsa sui radar di controllo : Una luce apparsa sul radar a sei chilometri a Sud dell’aeroporto di Malpensa ha attivato diverse procedure di controllo e di sicurezza. Per circa mezz’ora i voli in arrivo allo scalo milanese sono stati dirottati a Bergamo e a Linate. Scomparsa la luce, che segnalava un ‘oggetto’ in volo, la circolazione è ripresa normalmente. Si indaga ora sulle cause dell’accaduto, fra le ipotesi si presume possa essersi trattato ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : venti forti di burrasca in arrivo al Centro/Nord - ecco MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – La perturbazione in transito nella giornata di domani sull’Europa centrale, coinvolgerà marginalmente anche le regioni Centro-settentrionali italiane, determinando un’intensificazione della ventilazione, più significativa a quote di montagna ed alta collina. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

In arrivo nuove emoji WhatsApp 2019 : il 3 marzo spunta la bandiera transgender : Stanno arrivando ulteriori novità molto interessanti per gli utenti che sono soliti utilizzare WhatsApp, in particolare per quelli che si ritrovano con uno smartphone Android. Secondo le ultime segnalazioni, infatti, la recente beta di fine febbraio che ho trattato con un apposito articolo nei giorni scorsi presenta una caratteristica ben precisa. Al dì là delle importanti novità riguardanti i gruppi, con l'introduzione della funzione tramite la ...

Napoli - l’arrivo dell’auto con il boss Di Lauro in Questura : l’esultanza e l’applauso degli agenti ripresi dall’alto : Il video, diffuso da Carabinieri e Polizia, mostra dall’alto l’arrivo alla Questura di Napoli dell’auto con a bordo il super latitante Marco Di Lauro arrestato in un’operazione interforze. Nel filmato si vede anche l’esultanza degli agenti nel momento in cui il boss scende dall’auto per entrare negli uffici della Questura L'articolo Napoli, l’arrivo dell’auto con il boss Di Lauro in Questura: ...

Google - da Apple Music a Nintendo Switch : le tante novità in arrivo : Apple Music è in arrivo su Google Home , secondo l'app iOS di Google per la gestione dei suoi altoparlanti intelligenti. Un lettore su MacRumors ha notato che l'app Google Home ora elenca Apple Music ...

Rainbow Six Siege apprezza Apex Legends - in arrivo modifiche al sistema di ping? : La fama di Rainbow Six Siege è indubbiamente cresciuta in maniera esponenziale nel corso degli ultimi anni. Dopo un avvio non proprio entusiasmante, lo sparatutto tattico targato Ubisoft è riuscito a scrollarsi di dosso le ruggini (grazie a un buon numero di patch ad hoc, ndr) e a ritagliarsi una sua personalissima porzione di community, che lo ha portato a divenire uno dei punti di riferimento dell'ambito eSports. Chiaramente il merito va al ...

In arrivo su KaiOS l’app di YouTube e alcuni servizi Google pre-caricati : In occasione del Mobile World Congress 2019 di Barcellona, il team di KaiOS ha annunciato di avere ampliato la propria partnership con Google L'articolo In arrivo su KaiOS l’app di YouTube e alcuni servizi Google pre-caricati proviene da TuttoAndroid.

Apple Music è in arrivo per Google Home e i dispositivi compatibili con Google Assistant : La prossima funzionalità in arrivo da Google dovrebbe essere l'integrazione di Apple Music per Google Home e altri dispositivi compatibili con Google Assistant, seguendo le orme di Amazon Alexa. Appena la funzionalità verrà lanciata, sarà possibile utilizzare i comandi vocali di Google Assistant per riprodurre in streaming brani, playlist e il resto della Musica da Apple Music, inclusa la riproduzione su Google Home e altri altoparlanti di ...

Google Assistant è in arrivo nell’app Google Messaggi : Nei prossimi mesi, gli utenti inglesi di tutto il mondo potranno ricevere aiuto da Google Assistant nell'app Messaggi, la quale utilizza l'IA del dispositivo per offrire dei suggerimenti (simili a Smart Reply) rilevanti per la conversazione in atto, aiutando l'utente a trovare e condividere rapidamente informazioni su tre categorie: film, ristoranti e meteo. L'articolo Google Assistant è in arrivo nell’app Google Messaggi proviene da ...

Tour du Haut-Var - Giulio Ciccone strepitoso : vinta la seconda tappa - battuti Pinot e Bardet sull’arrivo in salita : Giulio Ciccone ha fatto saltare il banco nella seconda tappa del Tour du Haut-Var e ha conquistato un meraviglioso successo imponendosi sull’arrivo in salita di Mons. L’abruzzese ha vinto una volata ristretta sconfiggendo i fuoriclasse francesi Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) e Romain Bardet (Ag2r La Mondiale). Il 24enne della Trek-Segafredo si conferma ai massimi livelli internazionali e, dopo il terzo posto di ieri in questa breve ...

Tour du Haut-Vaur - Giulio Ciccone strepitoso : vinta la seconda tappa - battuti Pinot e Bardet sull’arrivo in salita : Giulio Ciccone ha fatto saltare il banco nella seconda tappa del Tour du Haut-Var e ha conquistato un meraviglioso successo imponendosi sull’arrivo in salita di Mons. L’abruzzese ha vinto una volata ristretta sconfiggendo i fuoriclasse francesi Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) e Romain Bardet (Ag2r La Mondiale). Il 24enne della Trek-Segafredo si conferma ai massimi livelli internazionali e, dopo il terzo posto di ieri in questa breve ...

In arrivo il Pecorino Day a sostegno dei pastori. Ecco gli appuntamenti : Grazie all'iniziativa degli allevatori e degli agricoltori di Campagna Amica della Coldiretti in tutta Italia, nei mercati italiani si svolgerà il Pecorino Day . La giornata ha l'obiettivo di ...