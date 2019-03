Gb | tifoso in campo aggredisce Grealish

Luca - promessa del calcio - morto in campo a 14 anni : “Il Foggia ha un tifoso in paradiso” : Il papà di Luca Campanaro, giovane promessa del calcio morto in campo a 14 anni in seguito allo scontro con un avversario, ha scritto al Foggia calcio, la squadra del cuore del figlio, affinché potessero dedicargli un pensiero: "Sarebbe felicissimo di ricevere un piccolo regalo da parte dei suoi beniamini. Grazie a Luca, hanno un tifoso in più in paradiso".Continua a leggere