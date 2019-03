corrieredellosport

(Di domenica 10 marzo 2019) ANSA, - ROMA, 10 MAR - "Bisogna mantenere alta la concentrazione e accendere i fari in questo periodo perché in queste settimane stanno accadendo episodi in questa fascia di classifica e in questo ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Gasperini 'Attenti a corsa Europa..' 'Siamo tutti lì e in questa fascia classifica pesano tantissimo' - ansacalciosport : Gasperini 'Attenti a corsa Europa..'. 'Siamo tutti lì e in questa fascia classifica pesano tantissimo' | #ANSA - PianetaMilan : #Gasperini: 'Per l'Europa ci siamo ma attenti alla #Sampdoria e a #Quagliarella' -