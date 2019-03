Cantieri d' Italia | l' eterna incompiuta

Italia - paese delle opere bloccate. 600 Cantieri fermi - 35 mld e 350mila posti di lavoro : Bandi, gare, cantieri paralizzati o avviati e realizzati con tempi biblici. Se venissero riaperti tutto l'indotto varrebbe addirittura oltre cento miliardi di euro

Giorgetti a Washington si smarca dai grillini : "Flat tax e Cantieri per far crescere l'Italia" : Toccando la politica interna, il sottosegretario commenta anche la vittoria di Zingaretti nelle primarie del Pd: 'La vera sfida starà nella sua capacità di capire gli umori della gente'. La ...

CYBERSECURITY/ L'allarme per l'Italia dopo l'attacco sventato a FinCantieri : La guerra informatica sembra oggi più che mai raggiungere frontiere inesplorate. Occorre investire sul fronte della CYBERSECURITY

Conte e i Cantieri fermi 'Girerò l'Italia con Toninelli per far ripartire i lavori' : ROMA 'Preannuncio che prima del Cdm con Toninelli abbiamo avuto modo di parlare a lungo e abbiamo concordato che nelle settimane e mesi a venire saremo cantiere su cantiere, batteremo palmo a palmo il ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Saipem a +1 - 8% - FinCantieri a +10 - 6% - 26 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in lieve ribasso. Sul listino principale sale Saipem. Tra gli altri titoli vola Fincantieri

Tagli ai contenziosi e limiti ai ribassi : è lo sblocca Cantieri italiano : Risorse congelate per ritardi amministrativi, inerzia della politica, contenziosi infiniti, errori nei progetti, timori dei tecnici a firmare i via libera definitivi. IL PERCORSO Difficile dire se ...

Toninelli re delle figuracce : 27 Cantieri bloccati in Italia : "Non c'è una sola opera bloccata in questo paese. C'è soltanto la Tav sospesa". Nessun dubbio da parte del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che regala ai cittadini granitiche certezze. Peccato che siano del tutto infondate. Possibile che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non sappia che ci sono almeno 27 opere bloccate sparse lungo la nostra penisola? Possibile che il responsabile del dicastero che si occupa ...

Italia-Francia - da FinCantieri a Tim : ecco i fronti caldi che rischiano di essere condizionati dalla tensione tra governi : Fincantieri-Stx, Vivendi–Tim, Bolloré–Berlusconi sul caso Mediaset. Ma anche il ruolo dell’Eni in Africa e i suoi rapporti con Total, oltre che le prospettive del settore bancario e finanziario. Sono queste le più importanti partite economiche tra Italia e Francia, messe in discussione dalla crisi diplomatica, anche se martedì sera c’è stata una telefonata distensiva tra Macron e il Capo dello Stato Sergio Mattarella. che ...

Messina - Intesa SanPaolo - : «L'Italia riparta dai punti di forza. Via ai Cantieri» : Resto convinto che lo spread coerente con i fondamentali dell'economia italiana è 150». Ma da dove si deve cominciare per creare di nuovo fiducia? «Ci sono tre priorità: contrasto a povertà e ...

Tria : “L’Italia sia affidabile o investimenti a rischio. Sblocchiamo i Cantieri” : Oggi il principale interesse nazionale è «ristabilire la fiducia nei confronti dell’Italia, la fiducia dei cittadini e degli investitori, italiani e stranieri». Giovanni Tria lo afferma mentre le dita tamburellano sul tavolo, come a sottolineare la consapevolezza della difficoltà del momento, sicuro che sia proprio questa la chiave della ripresa di...

Tria : "L'Italia sia affidabile o investimenti a rischio. Sblocchiamo i Cantieri" : L'Italia è finita in una zona calda, certo più dell'immenso ufficio occupato dal ministro dell'Economia che richiede il ... continua

Italia al palo - subito i Cantieri : Qualcuno dovrebbe suggerire a chi di dovere che l'alta tassazione incide in misura sconsiderata sull'economia reale, si traduce in recessione profonda. Come ogni volta le persone normali faranno la ...

FinCantieri-STX - Bono : "Non sono preoccupato per dichiarazioni Italia-Francia" : L'Amministratore delegato di Fincantieri , Giuseppe Bono, non è preoccupato per i rapporti fra Francia ed Italia in relazione alla questione dei cantieri navali STX. "Le dichiarazioni incrociate tra ...

FinCantieri-Stx - il quadrato italiano contro le mire francesi : Nei giorni scorsi, è intervenuto il ministro dell'Economia Bruno Le Maire , dicendo di restare "favorevole all'operazione" e di non essere "preoccupato per un'eventuale decisione negativa della ...