cavallomagazine

(Di domenica 10 marzo 2019) Anzi, illustrando al meglio un concetto fondamentale dello sport equestre: per vincere non è indispensabile essere in assoluto i più forti, è indispensabile al contrario programmare bene l'attività ...

Le_Vigne : Addio Weihaiwej, principessa dagli occhi blu - Cavallo -