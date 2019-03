A Maiorca fuori stagione | la bellezza tutta per sé

vanityfair

(Di domenica 10 marzo 2019) 1. Serra de Tramuntana, da scoprire2. Formentor, per vivere un sogno 3. Le cittadine maiorchine, così piene di tradizioni 4. Spiaggia e calette in inverno. Perché no?5. Punti di vista 6. Ceramiche da tavola.Se siete a caccia di temperature tropicali e di tuffi stile Caraibi,non fa per voi. Ma se invece siete in cerca di ispirazione per un weekend nella natura e una fuga dalla città, allora sì che la perla del Mediterraneo è la scelta azzeccata. Secondo l’Istituto di Statistica delle Isole Baleari in collaborazione con l’INE, questa inverno i turisti che hanno elettocome destinazione principale sono sono aumentati del 5,5% rispetto all’anno precedente. Ma oltre alla posizione geografica, l’inverno mite e i voli low cost dai principali aeroporti europei, i motivi che spingono i forestieri a recarsi asono (anche) altri. Noi ne abbiamo trovati ...