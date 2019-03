Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10e si aggiornano con alcuni miglioramenti attesi

Due settimane per stabilizzare la batteria del Samsung Galaxy S8 con aggiornamento Android Pie : Sono state necessarie due settimane circa per andare incontro ad un apprezzabile miglioramento per la durata della batteria del Samsung Galaxy S8. Questo almeno il trend che si sta definendo in Italia coi modelli no brand, in seguito al tanto atteso rilascio dell'aggiornamento Android Pie qui in Italia. Nei giorni scorsi i primi feedback non erano stati così incoraggianti sotto questo punto di vista, come probabilmente avrete notato anche da un ...

Il display del Samsung Galaxy S10+ non ha un problema di flickering : Nei giorni scorsi alcuni dei primi utenti del Samsung Galaxy S10+ si sono lamentati di un problema di "pixel flickering" dello schermo L'articolo Il display del Samsung Galaxy S10+ non ha un problema di flickering proviene da TuttoAndroid.

Tre lancia un concorso a premi che mette in palio anche Samsung Galaxy S10 : Non i soli clienti Vodafone saranno coccolati ogni settimana, quantomeno per l'intero mese di marzo. Tre ha messo su il concorso Ciak si gioca su app My3 L'articolo Tre lancia un concorso a premi che mette in palio anche Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

I preordini di Samsung Galaxy S10 convincono in UK - stentano in Corea del Sud : Se i nuovi top di gamma all'interno dei confini domestici non hanno fruttato numeri importanti durante i preordini, fuori la situazione sembra migliore L'articolo I preordini di Samsung Galaxy S10 convincono in UK, stentano in Corea del Sud proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 8 marzo : Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi MIX 2s - Huawei Mate 20 Pro - Samsung Galaxy A7 e tanti altri : oggi sono in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2s, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A2, Samsung Galaxy A7 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 8 marzo: Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2s, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy A7 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Spotify sarà preinstallato negli smartphone Samsung e 6 mesi di premium per i possessori di Galaxy S10 : Spotify e Samsung stanno espandendo il proprio accordo e hanno annunciato che la celebre applicazione per lo streaming musicale sarà preinstallata in molti device prodotti dall’azienda coreana. Lo scorso autunno, le due società avevano stretto un accorto, rendendo Spotify l’opzione musicale predefinita per Bixby, assistente virtuale di Samsung rilasciato nel 2012. Includere questa app negli smartphone […] L'articolo Spotify ...

Rendete “trasparenti” i vostri Samsung Galaxy S10 con questi originali sfondi : Fate diventare "trasparente" il vostro Samsung Galaxy S10, S10+ o S10e con questi sfondi che ritraggono un'istantanea dei componenti interni dello smartphone. L'articolo Rendete “trasparenti” i vostri Samsung Galaxy S10 con questi originali sfondi proviene da TuttoAndroid.

Samsung lancia Galaxy S10 Juventus Special Edition/ Features esclusive per i tifosi : Samsung lancia Galaxy S10 Juventus Special Edition: da oggi in vendita lo smartphone bianconero con Features pensate per i tifosi della Vecchia Signora

Solo per veri ricchi il Samsung Galaxy Fold : anche la cover è di lusso : Ritorniamo a parlare del Samsung Galaxy Fold, d'altronde l'attenzione è tutta puntata proprio sul primo smartphone del produttore sudcoreano, oltre che sul suo concorrente Huawei Mate X. Che il device non sia per nulla pensato per chi ha un portafoglio vuoto o quasi è cosa abbastanza assodata ma è necessario pure commentare un'ulteriore strategia di vendita del device che si appresta ad essere ulteriormente selettiva della base di ...

Samsung Galaxy S10e - S10 - S10+ e Huawei Mate 20 - ecco i prezzi per acquistarli con TIM : Volete acquistare Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ o Huawei Mate 20 a rate con TIM? ecco tutti i prezzi e le opzioni disponibili. L'articolo Samsung Galaxy S10e, S10, S10+ e Huawei Mate 20, ecco i prezzi per acquistarli con TIM proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e sono disponibili in Italia : Il 20 febbraio scorso, pochi giorni prima del Mobile World Congress 2019, Samsung Electronics ha organizzato un evento Unpacked che ha portato alla presentazione di una nuova linea di smartphone molto attesa da milioni di persone e appassionati. Oltre all’innovativo Galaxy Fold, il primo dispositivo pieghevole del produttore sudcoreano, è stato aperto il sipario sulla nuova linea di smartphone di punta Samsung Galaxy S10. Poche le ...

Samsung potrebbe lanciare una cover in pelle per Galaxy Fold e un flagship “low cost” : Samsung potrebbe commercializzare una cover ufficiale in pelle per il suo pieghevole Galaxy Fold e altri smartphone top di gamma a costi più "ragionevoli". L'articolo Samsung potrebbe lanciare una cover in pelle per Galaxy Fold e un flagship “low cost” proviene da TuttoAndroid.

Alcuni acquirenti di Samsung Galaxy S10 hanno ricevuto lo smartphone con il sigillo della confezione tagliato : Diversi acquirenti negli Stati Uniti hanno ricevuto il Samsung Galaxy S10 che avevano preordinato in una confezione con il sigillo già tagliato. L'articolo Alcuni acquirenti di Samsung Galaxy S10 hanno ricevuto lo smartphone con il sigillo della confezione tagliato proviene da TuttoAndroid.