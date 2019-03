Luigi Di Maio in vacanza con Virginia | ecco chi è la sua nuova fiamma

Luigi Di Maio burattino - chi c'è dietro davvero la retromarcia M5s : la fine politica di un capetto : Un golpe nel Movimento 5 Stelle, e la vittima è Luigi Di Maio. Il leader politico, il più governista tra i grillini, è rimasto vittima del diktat a tenaglia di Roberto Fico e Davide Casaleggio sulla Tav: avanti con il "no", anche a costo di schiantarsi contro quell'iceberg chiamato crisi di governo.

Luigi Di Maio fregato - panico M5s : "Governo con il Pd - se andiamo a votare è la fine" : "Di Maio deve cercare nuove alleanze". Lo aveva già detto esplicitamente all'agenzia AdnKronos, Paola Nugnes. Ma al Quotidiano nazionale la senatrice M5s "dissidente" e vicina a Roberto Fico fa un passo in avanti. L'asse con il Pd per archiviare il contratto con la Lega è un passo obbligato per moti

Luigi Di Maio - Chiara Appendino a un passo dall'addio : "Lunedì cade" - terremoto nel M5s : Il dramma del Movimento 5 Stelle dentro il dramma del governo. Sulla Tav non rischia solo la tenuta dell'alleanza con la Lega. Dietro il "no" di Luigi Di Maio all'Alta velocità mascherato da "revisione" del progetto (con tanto di blocco dei bandi di gara) c'è la consapevolezza grillina che un voltaf

Virginia Saba : età e altezza - chi è la fidanzata di Luigi Di Maio : Virginia Saba: età e altezza, chi è la fidanzata di Luigi Di Maio Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi il vicepremier Luigi Di Maio, capo politico dei 5 Stelle, avrebbe una nuova fidanzata. O almeno starebbe frequentando da diverse settimane la giornalista Virginia Saba. Il settimanale ha “paparazzato” i due in viaggio a Siviglia. Virginia Saba è giornalista professionista e collaboratrice parlamentare M5S Chi è Virginia Saba? I ...

Luigi Di Maio : curriculum - età e fidanzata - il profilo del politico : Luigi Di Maio: curriculum, età e fidanzata, il profilo del politico Vita privata e carriera di Luigi Di Maio È vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’ economia e dello sviluppo, è stato il più giovane a ricoprire la carica di vicepresidente della camera dei deputati (appena 26 anni). È facile capire che si tratta di Luigi di Maio. Meno noto, probabilmente, è il suo percorso fino al Governo Conte, che ha permesso al leader Cinque Stelle ...

L’annuncio di Luigi Di Maio dopo il bando per consulenza gratuita del Mef : “Va ritirato” : Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, annuncia che chiederà il ritiro del bando di concorso del Mef con il quale si cercano consulenti altamente specializzati che lavorino a titolo gratuito: "Tutti devono essere pagati. Quindi credo che questo bando dovrebbe essere ritirato, manderò una lettera al dirigente e chiederò di ritirarlo".Continua a leggere

Luigi Di Maio - il braccio destro Buffagni allo scoperto : "La crisi di governo è già aperta" - terremoto nel M5s : "Cosa sta succedendo è chiaro: non è c'è da aprire una crisi, credo che la crisi sia già aperta". È Stefano Buffagni, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e braccio destro di Luigi Di Maio nel M5s, a lasciarsi sfuggire la frase tombale intervenendo alla presentazione alla Camera del libro I

Sondaggio Index - il tracollo di Luigi Di Maio in un solo anno di governo : quanti voti ha perso il M5s : Per Luigi Di Maio si sta chiudendo una delle peggiori settimane da quando è diventato vicepremier. A tormentare il sonno del leader del M5s non c'è solo la questione Tav, che rischia di far implodere il governo, ma soprattutto le cifre che arrivano dall'ultimo Sondaggio Index che conferma il crollo

Luigi Di Maio - ecco chi è Virginia Saba - la nuova fidanzata del vicepremier secondo “Chi” : Gli obiettivi del settimanale “Chi” hanno paparazzato il vicepremier Luigi Di Maio sorridente e rilassato mentre si godeva un soggiorno romantico a Siviglia, in Spagna, in compagnia di Virginia Saba, giornalista cagliaritana che viene indicata come la sua nuova fidanzata. “Chi” ha pubblicato le foto della loro vacanza, spiegando che i due farebbero coppia fissa da un paio di mesi. Bionda, nata a Cagliari, Virginia Saba è ...

Tav - Luigi Di Maio : "Non mi si può dire ci rivediamo lunedì" : "Non si possono vincolare i soldi degli italiani se non si arriva prima a una decisione". Lo ripete più volte Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa sulla Tav a Palazzo Chigi. Il vicepremier vuole che la discussione sul tema prosegua in queste ore. Nessun rinvio a lunedì, come aveva chiosato Matteo Salvini. Di Maio nasconde il disappunto per le parole pronunciate poche ore prima dall'alleato di governo e si dice interdetto ...