Lo stalker della Ferilli ora chiede scusa

You - Millie Bobby Brown criticata perché difende lo stalker protagonista della serie tv (e Penn Badgley smonta le fan) : Da star osannata a bersaglio di critiche il passo è breve: lo sta sperimentando, in questi giorni, Millie Bobby Brown, che abbiamo imparato ad apprezzare per la sua interpretazione di Undici in Stranger Things (la cui terza stagione debutterà il 4 luglio su Netflix). L'attrice, 14enne, è finita nell'occhio del ciclone. Il motivo, manco a dirlo, sono i contenuti da lei pubblicati sui social network.La Brown è stata duramente attaccata, ...