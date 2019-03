Juve ok | ora testa all' Atletico

Juve : Pjanic in tribuna con la famiglia di di Kean - ora testa all'Atletico : TORINO - Dopo la vittoria convincente contro l' Udinese di ieri sera all'Allianz Stadium, la Juve si concentra sull'importantissima sfida di martedì nel ritorno di Champions League contro l' Atletico ...

Juventus-Atletico Madrid : orario - tv - data e streaming. Il programma completo : Si completeranno martedì 12 e mercoledì 13 i match di ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio, e proprio martedì prossimo la Juventus giocherà in casa contro l’Atletico Madrid nel tentativo di ribaltare il pesante 2-0 subito in trasferta e proseguire il proprio cammino nel massimo torneo continentale. La Vecchia Signora sarà chiamata a dimenticare quanto accaduto al Wanda Metropolitano, stadio che sarà anche sede ...

Juventus - allenamento Champions : travolta l'Udinese - ora tutto contro l'Atletico Madrid : Una Juventus in formato Champions League: i bianconeri di Max Allegri travolgono 4-1 l'Udinese nell'anticipo della 27esima giornata di Serie A, proficuo "allenamento" in vista del ritorno degli ottavi di Champions di martedì contro l'Atletico Madrid. La forma è buona, le indicazioni però sono parzia

Juventus - Peruzzi : 'I bianconeri possono ancora qualificarsi in Champions' : Questa sera, la Juventus sarà impegnata contro l'Udinese ma tutti i pensieri dei bianconeri sono inevitabilmente rivolti alla gara di martedì contro l'Atletico Madrid. A Torino tutti credono alla rimonta e le possibilità di passare il turno come ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa sono buone. Anche molti ex giocatori della Juve credono nell'impresa e fra questo c'è Angelo Peruzzi. L'ex portiere bianconero in una bella intervista a ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Udinese : Cancelo - Pjanic e Mandragora squalificati : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Udinese: quote, le ultime notizie su moduli e titolari per l'anticipo che apre la 27giornata di Serie A, oggi 8 marzo,.

Zidane-Juventus : no secco al Real Madrid - ora c’è un solo problema : ZIDANE JUVENTUS- Un nuovo accostamento nato nelle scorse ore, ma praticamente già tramontato. Zidane dice no al possibile ritorno sulla panchina del Real Madrid, aprendo di fatto ad un prossimo futuro sulla panchina della Juventus. Agnelli ha già scelto il suo nuovo potenziale allenatore. Di fatto, il presidente della Juventus vorrebbe puntare forte o su […] More

Il futuro Juve - è l'ora di Kean : il talento cerca spazio : TORINO - E adesso dategli la sua occasione. Meglio ancora, le sue occasioni. Perché Moise Kean nella sua ancora albeggiante carriera ha già dimostrato di saper sfruttare al volo le opportunità che gli ...

Calciomercato Juve : Asensio e Marcelo del Real andrebbero verso la Vecchia Signora : Le recenti sconfitte subite dal Real Madrid potrebbero fare la fortuna della Juventus, almeno dal punto di vista del mercato. Infatti, come mettono in evidenza diverse testate giornalistiche specializzate, molti degli attuali giocatori delle merengues, tra cui Isco, potrebbero diventare dei Reali obiettivi di Fabio Paratici per la prossima stagione. Anche perché, come ha dimostrato la partita di Champions League con l'Ajax, le scelte di Santiago ...

Marcelo-Juventus - nuova conferma : ora si chiude davvero? : MARCELO JUVENTUS- Dopo il clamoroso ko contro l’Ajax, in casa Real Madrid si respira aria di totale rivoluzione. L’ennesima esclusione di Marcelo ha costretto la moglie del terzino brasiliano ad esternare tutto il suo malcontento. Un’esternazione che suona come una definitiva resa dei conti tra Marcelo e il Real Madrid. Un addio ormai certo. La […] L'articolo Marcelo-Juventus, nuova conferma: ora si chiude davvero? ...

Marcelo-Juventus - ora si può davvero : arriva la conferma : MARCELO JUVENTUS- Un affare che potrebbe decollare nel giro di poche settimane e che nelle ultime ore avrebbe trovato un’ulteriore conferma. Marcelo strizza l’occhio alla Juventus e dopo il disastroso match di ieri sera del Real Madrid contro l’Ajax, avrebbe ormai deciso di dire addio ai blancos a fine stagione. Solo panchina per il terzino […] More

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca il ritorno? Data - programma - orario e tv : Tutto pronto all’ultima battaglia. La Juventus di Massimiliano Allegri ospita all’Allianz Stadium di Torino l’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: una sfida fondamentale per provare a ribaltare gli equilibri dopo l’anData da dimenticare in terra spagnola, nella quale gli iberici si sono imposti per 2-0. Servirà un’impresa eccezionale: i Colchoneros guidati da Simeone partiranno ...

Champions - impresa Ajax : ora in quota è davanti alla Juve : ROMA - Difficilmente conquisterà la Champions League, ma dopo lo storico 4-1 al Bernabeu l'Ajax conquista un posto in primo piano nella massima competizione europea, ma anche nelle valutazioni dei ...

Juventus-Atletico Madrid in tv - canale e diretta streaming. Orario e programma del ritorno : Sono iniziati ieri i match di ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio, che però saranno spalmati su due settimane per permettere ai due tabelloni delle principali competizioni continentali di allinearsi ai quarti di finale. Giocherà dunque martedì prossimo la Juventus in casa contro l’Atletico Madrid. La Vecchia Signora sarà chiamata a ribaltare il pesante 0-2 rimediato all’andata al Wanda Metropolitano, ...

Juventus-Atletico - si attende ancora l’esito del caso Simeone : Il Cholo Simeone potrebbe essere costretto a seguire la gara tra Juventus ed Atletico Madrid dalla tribuna dopo l’esultanza dell’andata Juventus-Atletico Madrid si giocherà la prossima settimana allo Stadium, intanto continua a tenere banco il caso Simeone. Il tecnico, autore di un’esultanza molto colorita nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, potrebbe essere squalificato in vista del ...