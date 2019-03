Il Milan soffre ma vince ancora | Chievo piegato 2-1

ilgiornale

(Di sabato 9 marzo 2019) Ildi Gennaro Gattusoa fatica in casa del buonVerona di Mimmo Di Carlo che ha venduto cara la pelle ifno al 96'. I gol della vittoria dei rossoneri portano la firma di Lucas Biglia, con un calcio di punizione magistrale, proteste clivensi per l'assegnazione della punizione, e di Piatek in una convulsa azione che ha visto l'arbitro Pairetto convalidare la rete dopo un silent check lungo 4 minuti per valutare la posizione dell'attaccante polacco. Il, però, si è lamentato per il fallo precedente in gioco pericoloso dello stesso Piatek qualche secondo prima di metterla in rete. Per i padroni di casa, la rete del pareggio era stata siglata da Hetemaj al 41' del primo tempo. Con questo successo i rossoneri salgono a quota 51 punti, clivensi sempre ultimi a quota 10.Ilparte lento a Verona ma al 15' si procura la prima occasione per graffiare con Suso che ...

